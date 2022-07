Impianto Stereo LG Micro Hi Fi da 100W con BT ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il sistema audio micro Hi-Fi LG CM2460DAB è uno dei migliori sistemi hi-fi in vendita su Amazon in questo momento. Garantisce 100 W di potenza audio, e grazie al suo design elegante e alle svariate funzioni come: radio DAB, connettività Bluetooth, lettore CD e riproduzione multimediale USB si posizione in cima alla lista dei sistemi audio di LG tradizionali. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 105,00€ invece di 159,00€.

Inoltre, grazie all’app di LG puoi prendere il controllo dei tuoi brani in remoto dai tuoi dispositivi mobili aggiungi effetti e modificando i profili audio. In più, puoi collegare fino a 3 dispositivi insieme con il Multi Bluetooth.

Altre caratteristiche del prodotto da considerare:

Sintonizzatore DAB/FM;

50 stazioni preimpostate: consente di salvare in memoria le stazioni radio preferite;

Slot per CD;

Altoparlanti stereo;

Potenza in uscita 100 watt RMS;

50 watt RMS per altoparlante;

Equalizzatore;

Display LED;

Orologio;

Sveglia;

1 porta USB;

In ogni caso puoi impostare gli stili audio direttamente dall’equalizzatore: ci sono molti profili tra cui scegliere, dalla classica al pop, dal jazz al rock ed è presente un pannello LED che indica la modalità audio selezionata e la traccia del brano. Approfitta ora dello sconto del 34% già applicato sul prezzo finale d’acquisto, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita!



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.