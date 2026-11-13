In caso di attacco hacker, i soldi sui conti correnti sono al sicuro?

Le regole europee e italiane sui servizi di pagamento guardano a tre cose: chi è stato colpito, come è partita l’operazione e che cosa hanno fatto, o non fatto, banca e cliente.

Dentro l’espressione “attacco hacker” finisce un po’ di tutto. Ma le situazioni non sono uguali. Se un criminale entra nei sistemi della banca e ordina trasferimenti dai conti dei clienti, il correntista non ha autorizzato nulla. In quel caso la responsabilità è della banca, che deve riportare il saldo com’era. È uno scenario raro, spiegano gli esperti, perché gli attacchi diretti agli istituti più spesso provocano servizi online bloccati per qualche ora o fughe di dati.

Il punto più delicato, però, sono proprio i dati personali. A settembre 2026 ha fatto discutere il caso Revolut: informazioni relative a quasi 700 clienti erano state consegnate a criminali informatici che si erano presentati come autorità italiane. Secondo la ricostruzione della Rsi, non era stata violata la banca, ma il canale di comunicazione di un’autorità. In Francia, a febbraio, un accesso abusivo al registro bancario nazionale aveva esposto circa 1,2 milioni di IBAN, insieme ad altri dati personali.

Un IBAN, da solo, non basta per svuotare un conto. Il guaio arriva dopo. Nome, numero di telefono, banca di riferimento e magari un movimento recente possono servire a costruire una truffa credibile: un sms scritto bene, una chiamata dal tono sicuro, un finto operatore che avverte: “C’è un accesso anomalo, dobbiamo intervenire subito”. È in quel momento che il cliente rischia di abbassare la guardia.

Garanzia da 100.000 euro: perché non vale per le frodi online

Molti clienti pensano che i risparmi siano sempre coperti dalla garanzia dei 100.000 euro. Non è così. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Fitd, interviene solo se la banca finisce in liquidazione coatta amministrativa, cioè se l’istituto è in dissesto. Copre fino a 100.000 euro per depositante e per banca, anche nei conti cointestati, con il limite applicato a ciascun intestatario. Ma non copre le frodi informatiche.

Un cliente controlla un alert sullo smartphone mentre gestisce documenti e pagamenti: scenario tipico delle truffe bancarie online.

Lo stesso principio vale per il sistema delle banche di credito cooperativo, mentre BancoPosta segue un diverso meccanismo di garanzia. Se i soldi escono dal conto per una truffa online, quindi, non si parla di salvataggio bancario. Si entra invece nelle regole sui pagamenti. Una differenza che spesso, allo sportello o al telefono con l’assistenza, diventa chiara solo quando il danno è già fatto.

Il riferimento principale resta la PSD2, recepita in Italia con il decreto legislativo 11/2010. Quando compare un’operazione non autorizzata, la banca deve rimborsare il cliente entro la fine della giornata lavorativa successiva alla segnalazione. Può fermarsi solo davanti a un sospetto motivato di frode del correntista, da comunicare alla Banca d’Italia. Resta una franchigia massima di 50 euro, che però non si applica se il cliente aveva già denunciato furto o smarrimento delle credenziali.

Rimborsi entro un giorno: cosa cambia con la sentenza UE del 15 ottobre 2026

Il nodo più discusso è la colpa grave del cliente. Per anni molte banche hanno respinto le richieste di rimborso sostenendo che il correntista avesse cliccato su un link, inserito codici o confermato operazioni con troppa leggerezza. A quel punto il cliente era costretto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice. Ma la colpa grave, secondo la giurisprudenza, non può essere data per scontata: deve provarla la banca.

Il 15 ottobre 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-70/25 nata da un caso polacco di phishing da circa 705 euro, ha fissato un principio chiaro. La banca deve rimborsare entro il primo giorno lavorativo anche se ritiene che il cliente sia stato gravemente negligente. Solo dopo, se vuole recuperare la somma, può agire contro il correntista e dimostrarne la negligenza. L’unica eccezione resta il fondato sospetto di frode del cliente, da comunicare per iscritto all’autorità nazionale.

La Corte ha respinto anche la tesi, sostenuta dal governo italiano, secondo cui l’ABF avrebbe dovuto fare da filtro prima del rimborso. Non può diventare un passaggio obbligato. In Italia la Cassazione si era già mossa caso per caso: con la sentenza 7214 del 2023 ha dato ragione alla banca davanti a credenziali inserite su un sito ritenuto palesemente ingannevole; con la 3780 del 2024 ha invece condannato Poste Italiane, ribadendo che tocca all’intermediario provare la colpa grave dell’utente.

Bonifici fatti con l’inganno: il fronte più difficile e le nuove tutele UE

Resta il problema più spinoso: i bonifici disposti dalla vittima. Se il correntista, ingannato da un falso operatore, trasferisce i soldi verso un conto indicato come “sicuro” o “protetto”, l’operazione risulta tecnicamente autorizzata. È lo schema del vishing e dello spoofing: numeri che sembrano quelli della banca, frasi preparate per mettere fretta, avvisi del tipo: “Signore, se non lo facciamo ora rischia di perdere tutto”.

Secondo l’ultimo rapporto della Banca d’Italia sulle operazioni di pagamento fraudolente, pubblicato a luglio 2026 e riferito al secondo semestre 2025, le frodi da manipolazione — phishing, vishing e spoofing — sono tra le più rilevanti. I tassi complessivi restano bassi: 0,010% delle operazioni per numero e 0,003% per valore. Ma sui bonifici le perdite ricadono ancora spesso sui clienti. Un segnale arriva dai bonifici istantanei, dove le frodi sono scese del 38% rispetto al semestre precedente anche grazie alla verifica tra IBAN e nome del beneficiario.

Le nuove tutele europee dovrebbero arrivare con il Regolamento sui servizi di pagamento, il PSR, insieme alla direttiva PSD3. Il Consiglio Ue ha adottato la propria posizione il 29 ottobre 2026; ora il Parlamento europeo ha tre mesi, prorogabili di uno, per il via libera definitivo. Le regole non sono ancora operative, ma la strada è tracciata: più responsabilità per gli istituti in caso di spoofing, verifica obbligatoria tra IBAN e beneficiario per tutti i bonifici e scambio sicuro di informazioni sulle frodi.

Quando manca denaro dal conto, la velocità conta. Bisogna bloccare carte e home banking chiamando il numero ufficiale della banca, presentare il disconoscimento formale delle operazioni e fare denuncia alla Polizia Postale. Il termine massimo per contestare è di 13 mesi dall’addebito, ma aspettare troppo può pesare. Screenshot, sms, numeri chiamanti ed estratti conto, in quei momenti, diventano le prime prove da mettere sul tavolo.