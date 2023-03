In giro a costo zero e senza inquinare col monopattino elettrico Segway Ninebot

Il monopattino elettrico di Segway Ninebot F40I è bellissimo dal punto di vista estetico, con un design moderno e unico evidenziato dal particolare colore panna scuro. Strumento perfetto per gli spostamenti in città o in paese senza inquinare, lo trovi adesso su Amazon a un prezzo estremamente vantaggioso, considerando quanto costano di media questi dispositivi, ovverosia solo 587€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Monopattino elettrico Segway Ninebot

Con le sue linee pulite e ricercate, la scocca principale in lega di alluminio di tipo aerospaziale, questo monopattino è perfetto anche per chi è alle primissime armi. La cura dei dettagli di questo prodotto lo rende unico nel suo genere. Dal punto di vista tecnico, è un modello pensato per sfruttare diverse modalità di utilizzo, da guidare su superfici in pendenza fino al 20% arrivando a un massimo di 25 chilometri all’ora, grazie al potente motore da 367 Wh (10200 mAh).

A garantirti maggiore sicurezza c’è un sofisticato sistema per il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica, con doppio sistema frenante grazie ai due freni a disco e pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8.5 pollici. L frenata rigenerativa che alimenta il monopattino attraverso l’elettricità e l’energia riciclata dalla guida. La batteria si ricarica in poche ore e garantisce un’autonomia di guida fino a 30 Km.

Poi si piega in appena 3 secondi e lo riponi dove vuoi senza occupare spazio. La cosa interessante di questo modello è che il freno a tamburo (ruota anteriore) e il freno elettronico (ruota posteriore) sono entrambi controllati dalla stessa leva. In questo modo il monopattino elettrico Ninebot F40I di Segway garantisce la massima sicurezza.

Inoltre, grazie alla nuova luce LED ad alta luminosità da 2,5 W integrata, potrai illuminare il percorso davanti a te rendendoti perfettamente visibile agli altri utenti della strada, senza però accecarli. . Per avere subito l’eccezionale monopattino elettrico al prezzo assurdo di 587€ vai su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

