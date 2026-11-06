In inverno bisognerebbe sempre tenere una patata in auto

Il rimedio, rilanciato dal sito olandese Racing.nl il 4 novembre 2026, è semplice e costa quasi nulla: si strofina il lato tagliato della patata su vetri puliti e asciutti. L’effetto sarebbe legato all’amido. Non ci sono studi scientifici specifici a certificarlo, ma il trucco rientra tra quei rimedi da garage che molti automobilisti usano per far scivolare meglio l’acqua sulle superfici vetrate.

Con pioggia, condensa e temperature basse, guidare richiede più attenzione. Proprio quando servirebbe vedere bene, la visuale peggiora: i vetri dell’auto si appannano dall’interno, gli specchietti retrovisori si riempiono di gocce e sporco, e di sera i fari delle auto in arrivo trasformano ogni alone in un riflesso fastidioso.

Il problema non riguarda solo il parabrezza. Anche uno specchietto laterale bagnato può bastare per non vedere in tempo una bicicletta, uno scooter o un pedone sul bordo della strada. “Basta poco, una macchia d’acqua nel punto sbagliato, e perdi l’angolo cieco”, ripetono spesso gli istruttori di guida nei corsi invernali. In città, tra incroci, corsie strette e attraversamenti, quel dettaglio può contare molto.

La situazione peggiora nelle ore del rientro dal lavoro. Fa buio presto, l’abitacolo è umido per giacche bagnate, ombrelli e tappetini impregnati. Il sistema di ventilazione deve lavorare di più, mentre chi guida finisce spesso per passare una mano o un panno sul vetro. Soluzione rapida, certo. Ma quasi sempre lascia strisce.

Patata su vetri e specchietti: come usarla senza fare pasticci

Il trucco della patata contro i vetri appannati funziona solo a una condizione: la superficie deve essere pulita e asciutta. Si taglia una patata a metà e si passa il lato appena tagliato su specchietti esterni e, se serve, su alcune superfici vetrate laterali. Movimenti leggeri, regolari, senza calcare troppo. All’inizio resta una patina sottile, quasi un velo grasso; poi, asciugandosi, tende a sparire.

Mezza patata in auto vicino allo specchietto bagnato: il rimedio economico contro vetri appannati e pioggia in inverno.

A fare da barriera è l’amido della patata, che può lasciare sul vetro uno strato leggermente idrorepellente. In parole semplici: l’acqua si attacca meno e scivola via più facilmente, aiutando la visibilità quando piove. Dopo qualche minuto, se restano residui, meglio passare un panno morbido e asciutto, senza premere. Non bisogna lucidare come con un detergente forte: basta togliere l’eccesso.

Il vantaggio è tutto nella semplicità. Una patata costa poco, si trova in cucina e non richiede attrezzi. Se la parte usata si ossida o si sporca, si taglia via una fettina e il resto si può ancora usare. È un rimedio da garage, più che da officina. Proprio per questo va usato con buon senso, controllando sempre il risultato prima di partire.

Durata, striature e superfici da evitare: i limiti del rimedio

La patata sui vetri dell’auto non è una soluzione tecnica e non sostituisce un trattamento professionale. La durata cambia in base al meteo, alla quantità d’acqua che colpisce il vetro e allo sporco sollevato dalla strada. Dopo un acquazzone forte o un tragitto lungo su asfalto bagnato, lo strato lasciato dall’amido può sparire in fretta. Se serve, il trattamento va ripetuto.

Attenzione anche agli aloni sui vetri. Se la patata viene passata su una superficie sporca, o se il residuo non viene tolto bene, possono comparire striature visibili in controluce. Di notte, con i fari delle auto in senso opposto, quelle righe possono abbagliare e peggiorare la visibilità invece di migliorarla. Prima di mettersi in marcia, meglio guardare il vetro da più angolazioni.

Da evitare, in particolare, la parte esterna del parabrezza, dove lavorano i tergicristalli. Le spazzole potrebbero trascinare la patina e lasciare righe proprio nel campo visivo del conducente. Più prudente limitarsi agli specchietti laterali o, con cautela, ai finestrini laterali, magari provando prima su una piccola zona. Se il risultato non convince, si pulisce tutto con un normale detergente per vetri.

Pulizia, spray antiappannamento e climatizzatore: le alternative che funzionano

Il primo rimedio contro condensa in auto e gocce sugli specchi resta una buona pulizia. Un vetro sporco trattiene più facilmente umidità, polvere e residui grassi. Per questo un detergente per vetri auto può già fare una grande differenza. Alcuni automobilisti usano anche la schiuma da barba, stesa e poi rimossa con un panno pulito, per creare una sottile barriera antiappannamento. Anche qui, però, bisogna fare attenzione agli aloni.

In vendita ci sono poi spray antiappannamento e prodotti idrorepellenti pensati proprio per vetri e specchietti. Sono più adatti a chi macina molti chilometri in inverno o lascia spesso l’auto all’aperto. Vanno applicati seguendo le istruzioni del produttore, perché quantità e tempi di asciugatura cambiano da prodotto a prodotto. “Il vetro deve essere sgrassato bene, altrimenti il trattamento dura poco”, spiegano in molte officine.

Conta molto anche l’umidità dentro l’abitacolo. Giacche bagnate, ombrelli appoggiati sui tappetini e panni umidi lasciati in auto favoriscono i vetri appannati. Per disappannare in fretta, la soluzione più efficace è indirizzare l’aria verso il parabrezza e accendere il climatizzatore, anche d’inverno: l’aria condizionata asciuga l’aria interna e aiuta a liberare il vetro più rapidamente.

Molte auto recenti hanno anche gli specchietti riscaldati, spesso collegati al tasto dello sbrinatore del lunotto posteriore. Basta premerlo e, nel giro di pochi minuti, condensa e gocce iniziano a evaporare. La patata resta quindi un piccolo aiuto d’emergenza, economico e curioso. Ma non sostituisce pulizia, manutenzione e uso corretto degli impianti di bordo. Sulla strada bagnata, alla fine, vedere bene resta la prima vera misura di sicurezza.