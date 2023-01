In offerta speciale il mini PC Intel NUC 11 Barebone con Core i7 su Amazon

Porta grandi prestazioni in piccoli spazi con il NUC 11 di Intel. Questo computer compatto combina una potenza di elaborazione molto elevata grazie ai due slot RAM e supporta fino a due unità di archiviazione tramite uno slot M.2 2280 PCIe 4.0 e un alloggiamento per unità SATA da 2,5″. Acquistalo ora su Amazon a soli 679,99€ invece di 799,99€.

Dotato di un processore Intel Core i7 4-core di undicesima generazione da 2,8 GHz supporta fino a 64 GB di RAM su due slot, inoltre è progettato per offrire un’elaborazione reattiva e un’esperienza utente che può essere adattata alle tue esigenze specifiche.

Inoltre, la grafica Intel Iris Xe integrata garantisce immagini accurate, mentre lo slot SDXC UHS-II a grandezza naturale sul lato del NUC 11 rende il trasferimento di foto, video e altre risorse creative un gioco da ragazzi. Puoi collegare fino a quattro monitor o due TV 4K tramite HDMI, mini DisplayPort e due porte Thunderbolt 3. In alternativa, utilizza le porte Thunderbolt 3 insieme a tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A per collegare altri accessori cablati come mouse e tastiera. Oltre a dati e video, le porte precedenti supportano anche la ricarica rapida da 5V e 9V per telefoni e tablet compatibili.

Sfrutta le funzioni del nuovo Wi-Fi 6: connettiti alle periferiche wireless senza problemi utilizzando Bluetooth 5.0. Oppure, approfitta delle connessioni di rete cablate utilizzando una porta RJ45 che supporta 2,5 Gigabit Ethernet ed è retrocompatibile con Gigabit Ethernet standard.

Inoltre è presente una porta USB 3.2 Gen 2 che offre un throughput massimo di 10 Gb/s se utilizzato con dispositivi compatibili oltre alla porta Thunderbolt 3: un’interfaccia hardware che utilizza il connettore USB Type-C reversibile. Raddoppiando la velocità del suo predecessore, Thunderbolt 3 offre un throughput massimo di 40 Gb/s se utilizzato con dispositivi compatibili. Il connettore trasmette anche i dati tramite USB 3.1 fino a 10 Gb/s e DisplayPort 1.2 a doppia larghezza di banda e consente di collegare fino a due display 4K contemporaneamente. Inoltre, puoi collegare in cascata fino a sei dispositivi da una singola porta Thunderbolt 3. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.