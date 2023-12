BASTA cavi che si aggrovigliano grazie a questa custodia a soli 21 euro!

Quando ci spostiamo con più dispositivi al seguito (smartphone, tablet, notebook, auricolari, ecc.) dobbiamo anche gestire tutti i cavi ed è molto facile che si aggroviglino e ci facciano sembrare Penelope mentre cerchiamo di sbrogliare la matassa! Bene, grazie a Inateck Custodia Cavi, pure resistente all’acqua, i cavi saranno tutti custoditi in modo separato e ordinato. Oggi lo paghi solo 24,99 euro, grazie allo sconto dell’11%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Inateck Custodia Cavi: le caratteristiche

Inateck Custodia Cavi è un’utile Borsa per accessori delicata e resistente: è realizzata con materiali di alta qualità. Il rivestimento esterno in poliestere 1200D è idrorepellente e resistente alle intemperie. Lo strato interno è realizzato in morbida lycra per proteggere gli oggetti interni da urti e attriti. Il manico è resistente ed elegante. Le doppie cerniere marca permettono un’apertura e una chiusura agevoli. La tasca interna in stile origami può contenere vari oggetti mantenendoli in ordine. Il design a espansione laterale evita cadute accidentali.

Ci sono 18 diversi scomparti o tasche, dove riporre vari oggetti come carte e penne, ecc. Inoltre, può contenere anche un Kindle o un Switch.

Facile da portare con sé: le dimensioni sono 25 x 9 x 15 cm. La maniglia ti consente di trasportarla, tenerla in mano o appenderla comodamente. Può contenere una vasta gamma di accessori, oggetti d’uso quotidiano, cosmetici o articoli da viaggio.

La Custodia per Cavi Inateck oggi lo paghi solo 24,99 euro, grazie allo sconto dell’11%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

