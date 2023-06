INCREDIBILE, Amazon te lo svende davvero: Motorola moto e13 a soli 79€

I dispositivi della serie Moto e di Motorola sono solitamente progettati per offrire prestazioni valide a un prezzo accessibile. E questo e13 continua su questa linea, con specifiche come un display ampio, un processore affidabile, fotocamere multiple e una batteria capiente. Il dispositivo è al momento in offerta su Amazon a soli 79€, grazie allo sconto Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Motorola moto e13, offerta incredibile

Il Motorola moto e13 ha tutto quello che serve per rendere felici tutta quell’utenza che non ha bisogno di funzioni top, ma di uno smartphone entry level in grado di farlo navigare in Rete senza problemi e mettergli a disposizione tutte le app più usate e conosciute del momento.

Abbiamo quindi una bella batteria da 5000 mAH, casse Dolby Atmos Stereo, memoria espandibile da 2GB/64 GB, display da 6.5″ HD+ e Dual SIM. Il tutto mosso dal sistema operativo Android 13. Ha poi una fotocamera principale da 13MP, e funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le foto rendendole pronte per i social media.

Infine abbiamo un ottimo sistema di connessioni che ad esempio ti permettono uno streaming senza interruzioni grazie al Wi-Fi 5 GHz2 e al Bluetooth 5.0, e accesso alla ricarica del telefono con il cavo USB Type-C 2.0. Insomma, nonostante l’assenza di feature come un lettore delle impronte digitali e l’NFC, ci troviamo di fronte a un buon telefonino economico dotato di tutto quello che serve a chi non bada troppo ai fronzoli. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

