INCREDIBILE CROLLO DI PREZZO del notebook Intel Pentium N3700: -400€!

Vai su Amazon, ma proprio subitissimo, perché in questo momento ci trovi pronto alla spedizione un ottimo notebook Jumper a un prezzo mai così basso con una configurazione simile. Con appena 180€ è infatti praticamente tuo, con l’invio del pacco addirittura gratuito. Ti basta solo spuntare la voce “Applica coupon del 70%” e come per magia, il prezzo precipiterà da 599 euro a quello di vendita della promozione.

Jumper Notebook, che sconto!

Grazie a soli 0,92 kge a uno spessore di 1,8 cm, questo ottimo notebook con schermo da 11,6” puoi letteralmente portare ovunque tu vada senza alcuna fatica. Quando ti serve lo tiri fuori e inizi a farci quello che vuoi, dal lavoro al divertimento. Controlli il supporto integrato, lo regoli e il monitor è pronto per offrirti un’esperienza senza precedenti. Il laptop è dotato di un processore Intel Pentium N3700 con una frequenza di base di 1,6 GHz – 2,4 GHz.

Il notebook vanta 4 GB di RAM + 64 GB di memoria, che garantiscono spazio di archiviazione sufficiente e supportano l’espansione della memoria con scheda TF fino a 256 GB, facile da registrare video. Oltre a una fotocamera frontale ad alta definizione, dispone di mini HDMI, jack per cuffie, Bluetooth 4.2, USB 3.0×1, USB 2.0×1 e WiFi per varie esigenze. La durata della batteria è fino a 5 ore, affidabile e durevole per un uso più lungo.

Dulcis in fundo, viene venduto con 1 anno di garanzia da Jumper, che offre un servizio di garanzia di 365 giorni dopo l’acquisto. In caso di problemi con il PC, basta contattarli e tutto verrà risolto. E allora, non cincischiare, fai tuo questo notebook Jumper a 180€ con le spese di spedizioni gratuite. Lo trovi ora su Amazon, pagandolo ben 400 euro circa in meno, ma fai in fretta, perché la quantità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.