INDOSSA lo stile: orologio da donna Georgia di Fossil a 51€ SCONTATO di 120€

L’orologio da donna Georgia di Fossil è un elegante accessorio che unisce stile classico e raffinato con un tocco di modernità. Con una dimensione della cassa di 32 mm, questo orologio è perfetto per chi ama un design più sottile e discreto, ideale per indossare tutti i giorni o per occasioni speciali. In questo momento, poi, Amazon te lo regala praticamente, perché te lo fa avere super scontato a soli 51€ col doppio sconto del 50% più un ulteriore di 22,20€ al checkout. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Orologio da donna Georgia di Fossil: stile a poco prezzo (-120€)

Con una cassa di 32 mm e una larghezza di banda di 8 mm, dicevamo prima, questo elegante orologio offre una dimensione equilibrata che si adatta comodamente al polso. La cassa rotonda in acciaio inossidabile e il quadrante color canna di fucile conferiscono un tocco di classe e modernità, mentre il bracciale in vera pelle grigio aggiunge un elemento di eleganza e comfort.

Dotato di vetro minerale resistente ai graffi, questo orologio è progettato per resistere all’usura quotidiana.

La resistenza all’acqua fino a 50 metri consente di indossarlo durante attività come il nuoto in acque poco profonde, garantendo la versatilità e la durata nel tempo. Il movimento al quarzo assicura una precisione affidabile nel tener traccia del tempo, mentre il cinturino in pelle conferisce un tocco di eleganza e comfort al polso.

La combinazione di colori e dettagli del quadrante, infine, aggiunge un tocco di femminilità e sofisticatezza, rendendo questo orologio un accessorio versatile che si adatta a qualsiasi outfit e stile personale. Che tu stia cercando un orologio per te stessa o per fare un regalo speciale, il Fossil Georgia è un’ottima scelta che unisce design attraente, qualità e affidabilità. Prendilo ora su Amazon te lo regala praticamente, perché te lo fa avere super scontato a soli 51€ col doppio sconto del 50% più un ulteriore di 22,20€ al checkout. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

