Inglese aziendale o da viaggio: in sconto i corsi British Council

L’estate è ormai finita, ma ciò non significa che dobbiamo smettere di viaggiare: ogni occasione è buona per rispolverare il proprio inglese o – perché no – anche imparare la lingua completamente di zero. Il metodo migliore? Affidarti a un’azienda seria e competente che possa insegnarti l’inglese con un metodo personalizzato e progettato in base alle tue esigenze. Come British Council: si tratta di un’organizzazione culturale britannica presente in 110 Paesi in tutto il mondo, che lavora direttamente con gli studenti per aiutarli ad acquisire le necessarie competenze all’apprendimento della lingua.

Inglese per ogni esigenza: dalle aziende ai viaggi

British Council mette a disposizione una gamma completa di argomenti, che assicura la costante inclusione nella conversazione. Che tu sia uno studente principiante o avanzato. Ecco i principali argomenti trattati:

1. Inglese aziendale. Porta la tua carriera al livello successivo: le lezioni includeranno attività come esercizi per colloqui di lavoro, parlare delle strutture aziendali, pratica sui diversi punti di vista nelle discussioni e progetti futuri.

2. Inglese generale. Consigliato per chi vuole imparare senza avere alcuna base. Parla inglese con sicurezza e migliora le tue conoscenze nella lingua, che ti serviranno per affrontare la vita quotidiana. Avrai inoltre l’occasione di scoprire i diversi eventi culturali e il modo in cui culture differenti festeggiano le occasioni speciali.

3. Inglese per viaggiare. Esplorare il mondo facendo scena muta o cercando di comunicare in una delle lingue più parlate? Scegli tra una vasta gamma di argomenti sui viaggi presenti sulla piattaforma, impara a fare la spesa o chiedere indicazioni.

Come funziona l’English School di British Council

Puoi scegliere un piano di abbonamento mensile adatto al tuo budget e al tuo stile di vita. Grazie alla promozione in corso, accessibile tramite questo link, entrambi i piani sono in offerta al 20% di sconto.

C’è il piano “Gold” che mette a disposizione 10 crediti a 118 euro al mese, mentre il piano “Platinum” (con 15 crediti) a 146 euro al mese. Puoi utilizzare i crediti per prenotare le lezioni di gruppo e private. Ad esempio una lezione di gruppo da 55 minuti ti costa 1 credito, mentre una privata da 25 minuti costa 2 crediti. Puoi annullare il pagamento mensile in qualsiasi momento oppure effettuare una prova gratuita di 7 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.