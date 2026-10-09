INPS, novità per l'assegno sociale: finalmente previsto l'aumento per l'importo mensile

Per chi percepisce l’assegno sociale, il 2027 potrebbe portare un aumento dell’importo mensile e un ritocco delle soglie di reddito previste.

Le prime simulazioni indicano una possibile rivalutazione del 2,9%, con effetti sia sulla somma riconosciuta ogni mese sia sui limiti per accedere alla prestazione. L’adeguamento, però, dovrà essere confermato con i provvedimenti ufficiali sulla perequazione 2027. E proprio da quei dati arriverà il quadro definitivo.

Assegno sociale 2027, la stima: da 546,24 a circa 562,08 euro al mese

L’ipotesi più accreditata, al momento, parla di una rivalutazione del 2,9% per l’assegno sociale 2027. In concreto, l’importo mensile passerebbe dai 546,24 euro riconosciuti nel 2026 a circa 562,08 euro.

Su base annua, contando le 13 mensilità, si arriverebbe a circa 7.307 euro. L’aumento non sarebbe alto, poco meno di 16 euro al mese, ma per chi vive con redditi molto bassi anche una cifra del genere può pesare.

Va ricordato che non si tratta di una pensione legata ai contributi versati, ma di una misura assistenziale pagata attraverso la fiscalità generale. La conferma arriverà solo con il decreto di adeguamento collegato alla perequazione 2027, calcolato sull’andamento dei prezzi e poi recepito dall’Inps nei suoi messaggi operativi.

Nuove soglie di reddito 2027: ipotesi a 7.307 euro per single e 14.614 euro per coniugati

Se l’importo mensile dell’assegno sociale salirà davvero del 2,9%, cambieranno anche i limiti di reddito per ottenere la prestazione. Per una persona non coniugata la soglia annua arriverebbe a circa 7.307 euro. Per chi è coniugato, invece, il limite salirebbe intorno a 14.614 euro annui.

Nel 2026 i valori sono rispettivamente 7.101,12 euro e 14.202,24 euro. L’assegno può essere riconosciuto per intero oppure in misura ridotta: tutto dipende dal reddito personale e, per i coniugi, da quello complessivo della coppia.

È un passaggio concreto, spesso decisivo nelle domande presentate ai patronati, dove anche una piccola entrata in più può cambiare l’importo spettante. L’assegno sociale, inoltre, non è soggetto a Irpef, non passa ai superstiti e non può essere portato all’estero.

Requisiti, domanda Inps e stop al beneficio: cosa bisogna sapere

Per chiedere l’assegno sociale Inps servono requisiti precisi: almeno 67 anni di età, residenza effettiva in Italia e dieci anni di soggiorno legale e continuativo nel Paese. La misura spetta ai cittadini italiani e, se rispettano le condizioni previste, anche ai cittadini comunitari, ai familiari extracomunitari di cittadini Ue, ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati politici e ai beneficiari di protezione sussidiaria.

La domanda si presenta online sul sito dell’Inps con Spid, Cie, Cns o eIDAS, oppure tramite patronato e Contact Center. Attenzione, però, alla permanenza in Italia: un’assenza superiore a 29 giorni consecutivi può far scattare la sospensione del beneficio. Dopo un anno di sospensione può arrivare la revoca. I controlli, come l’Istituto ha ricordato più volte, riguardano sia i redditi sia la residenza effettiva. Per il 2027, quindi, la novità attesa è l’aumento a circa 562 euro al mese, ma la certezza arriverà soltanto con la comunicazione ufficiale degli importi rivalutati.