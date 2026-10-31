INPS, variazione sui pagamenti di novembre: il calendario aggiornato

Un calendario che riguarda famiglie, pensionati, disoccupati e lavoratori fragili, alle prese con scadenze, bollette e spese del mese. Le date, però, non sono uguali per tutti: cambiano in base alla prestazione, alla domanda presentata, a eventuali variazioni e ai tempi di lavorazione. Per questo molti beneficiari stanno già controllando il fascicolo previdenziale online, accessibile con SPID, CIE o CNS.

Il pagamento delle pensioni di novembre 2026 parte da lunedì 2 novembre, primo giorno bancabile del mese. La data vale sia per chi riceve l’accredito sul conto corrente postale, sia per chi ritira la pensione agli sportelli di Poste Italiane. Stessa valuta anche per i trattamenti pagati tramite banca, visto che il primo novembre non è un giorno utile per le operazioni ordinarie. Una scadenza molto attesa, soprattutto da chi conta sulla pensione per pagare affitto, bollette e spese di famiglia.

Resta poi la regola sul pagamento in contanti: il ritiro allo sportello è possibile solo fino a mille euro netti complessivi. Se l’importo supera questa soglia, il pensionato deve comunicare all’Inps un rapporto finanziario — conto corrente, libretto o carta abilitata — su cui ricevere l’accredito. Poste, come nei mesi scorsi, invita a evitare le prime ore del mattino e, se possibile, a presentarsi in tarda mattinata o nel pomeriggio. Chi ha un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution può prelevare anche dagli sportelli Postamat, senza fare la fila allo sportello.

Assegno unico: pagamenti dal 19 per chi è già beneficiario

Per l’assegno unico di novembre 2026, le date da segnare sono quelle subito dopo metà mese. Gli accrediti per le famiglie già beneficiarie sono attesi tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre. È la finestra ordinaria per chi non ha modificato di recente la domanda e non ha avuto ricalcoli legati all’Isee, alla composizione del nucleo familiare o ad altre variazioni comunicate all’Istituto. In quei giorni molti genitori troveranno l’importo direttamente sul conto indicato nella richiesta.

Controllo del calendario e dei documenti di casa per organizzare le date dei pagamenti e delle prestazioni di novembre.

Discorso diverso per le nuove domande di assegno unico o per le pratiche aggiornate dopo cambiamenti familiari o reddituali. In questi casi l’accredito può arrivare alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, in base ai tempi di istruttoria dell’Inps. È una distinzione che spesso crea dubbi: chi ha già una posizione attiva segue il calendario ordinario, chi ha inviato una nuova domanda deve invece attendere la lavorazione. Per verificare importi e stato della pratica resta disponibile l’area personale sul portale Inps.

Naspi e DIS-COLL: accrediti entro metà mese, ma la data cambia

La Naspi di novembre 2026 dovrebbe essere pagata, come avviene di solito, entro la metà del mese. La data esatta, però, non è uguale per tutti. Pesano il giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione, l’esito dei controlli e l’eventuale richiesta di documenti o comunicazioni aggiuntive. Non tutti, quindi, riceveranno il sussidio nello stesso momento: per alcuni l’accredito arriverà nei primi giorni utili, per altri qualche giorno più avanti.

Lo stesso vale per la DIS-COLL, l’indennità rivolta a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi che hanno i requisiti previsti. Il controllo più sicuro resta quello nel fascicolo previdenziale del cittadino, sul sito Inps, con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da lì si vedono disposizione di pagamento, importo e data effettiva. È un passaggio rapido, ma importante: solo in quella schermata si capisce se il pagamento è già stato avviato o se la pratica è ancora in lavorazione.

ADI e Supporto formazione lavoro: le scadenze di novembre e le condizioni da rispettare

Per l’Assegno di inclusione, il calendario di novembre 2026 prevede una prima finestra intorno al 15 del mese per i nuovi beneficiari, dopo la verifica dei requisiti e la firma del Patto di attivazione digitale. Chi invece riceveva già l’ADI nel mese precedente dovrà attendere la parte finale di novembre. Il beneficio, va ricordato, è legato alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito dai servizi competenti.

Il Supporto per la formazione e il lavoro, introdotto dal Decreto Lavoro dal primo settembre 2023, prevede un’indennità mensile di 350 euro per chi partecipa a percorsi di formazione, riqualificazione, orientamento o politiche attive. Per le domande presentate entro metà mese, il pagamento dovrebbe arrivare nella parte finale di novembre. Per quelle inviate dopo, l’accredito slitta dal giorno 15 del mese successivo, se ci sono le condizioni richieste. Anche qui, la verifica decisiva è sul portale Inps, dove risultano domanda, esito e disposizione del pagamento.