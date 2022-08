Insta360 Link, la webcam smart in 4K che utilizza l'IA per ridefinire lo smart working

Insta360 ha annunciato il lancio della Insta360 Link, una webcam 4K potenziata dall’IA che offre una qualità d’immagine incredibile e un’esperienza d’uso per i professionisti di tutti i settori e streamer. Dotata di una risoluzione in 4K e di un sensore da 1/2” leader nel settore, Link offre un’elevata gamma dinamica in qualsiasi condizione di luminosità. Insta360 Link in Italia è distribuita da Nital, ed è disponibile da oggi 2 agosto 2022 su Insta360.com e presso rivenditori selezionati.

Insta360 Link, webcam per i professionisti di tutti i settori

Insta360 Link ti offre la migliore risoluzione della categoria Ultra HD – 4k a 30fps, per immagini fedeli alla realtà, con dettagli incredibili. Nel software Link Controller ci sono diverse risoluzioni e frequenze di fotogrammi da scegliere, oltre a una completa personalizzazione delle impostazioni per la luminosità, l’esposizione, il bilanciamento del bianco e altro ancora . Il sensore di Link, il migliore della categoria, mette questa webcam un gradino sopra alla concorrenza.

Le dimensioni del sensore consentono di catturare molti più dettagli, di avere una migliore gamma dinamica e immagini migliori in condizioni di scarsa luminosità. Questo garantisce un’immagine sempre perfetta in qualsiasi condizione.

La modalità HDR ti offre un maggiore equilibrio tra luci e ombre, assicurando che lo sfondo sia sovraesposto a causa di una finestra vicina o da un’altra fonte di luce. Gli scatti sfocati appartengono al passato grazie al True Focus. Link utilizza la tecnologia Phase Detection Auto Focus (PDAF) ed esposizione automatica per mettere a fuoco quasi istantaneamente. Grazie al gimbal a 3 assi e gli algoritmi integrati IA l’utente rimarrà sempre al centro dell’inquadratura e potrà controllare la webcam tramite delle gesture.

Modalità specializzate per migliorare la comunicazione

Con diverse modalità versatili come DeskView, Insta360 Link è pronta per qualsiasi tipo di lavoro da remoto. Le funzioni IA di Link semplificano la vita degli utenti in molti modi. Il design a gimbal permette il tracciamento IA per seguire il movimento dell’utente, mantenendolo sempre perfettamente inquadrato. Grazie all’inquadratura automatica e allo zoom, non c’è bisogno di regolare manualmente la webcam durante una chiamata.

Per le regolazioni a distanza, Link risponde istantaneamente ai tuoi gesti. Con semplici gesti della mano, gli utenti possono attivare il tracciamento IA, lo zoom e attivare altre modalità della webcam. Non bisogna cliccare niente.

Il software avanzato di Link supporta anche la modalità DeskView, che permette agli utenti di passare rapidamente dalla visualizzazione del viso a quella del piano di lavoro. Gli algoritmi software livellano la prospettiva per facilitare la visualizzazione dei documenti, perfetti per presentare durante una chiamata video o per risolvere un problema di matematica.

Link dispone di una serie di modalità specializzate per offrire agli utenti tutti i vantaggi possibili della comunicazione online:

Modalità Whiteboard: Migliora la visualizzazione della lavagna per offrire agli studenti o ai partecipanti alle riunioni una visione più chiara.

Modalità Ritratto : Trasmetti in diretta con una visuale 9:16 per una visione ottimale e una migliore qualità dell’immagine.

Modalità Overhead : Visuale dall’alto verso il basso precisa con Link montata su un supporto da tavolo, perfetto per l’unboxing di un prodotto o per disegnare un progetto.

Terminata la chiamata, l’obiettivo di Link punterà automaticamente verso il basso entro 10 secondi di inattività per rispetto della tua privacy.