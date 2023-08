Insta360 ONE RS a soli 267,99€: diventa il regista della tua avventura

Se sei alla ricerca di una action cam versatile e che ti permetta di essere pronto ad ogni occasione, non puoi perdere questa incredibile offerta sull’Insta360 ONE RS 4K EDITION! Ad un prezzo scontato di soli 267,99€, risparmiando il 16% rispetto al prezzo originale di 319,99€, puoi mettere le mani su questa action cam modulare di altissima qualità.

Insta360 ONE RS: processore più veloce e migliore qualità delle immagini

Il modulo 4K è dotato di un sensore da 48MP in grado di registrare video in 4K a 60FPS, per una qualità eccezionale senza compromessi.

Rispetto al modello precedente, la One R, la Action Cam Insta360 ONE RS 4K EDITION è alimentata da un processore più potente che apre le porte a diverse funzionalità, tra cui la stabilizzazione FlowState che rende i tuoi video super fluidi in ogni situazione. Inoltre, grazie al nuovo Nucleo RS, la stabilizzazione è integrata direttamente nella videocamera, rendendo praticamente inutile qualsiasi intervento di editing.

Inoltre, grazie alle modalità Active HDR e Widescreen 6K i tuoi video avranno una resa cromatica stupefacente.

Per quanto riguarda il design, l’Insta360 ONE RS 4K EDITION è dotata di un design modulare con obiettivi intercambiabili che ti permettono di personalizzare l’Action cam con obiettivi aggiuntivi, come l’obiettivo 360 ultra-creativo.

Infine, nella confezione sono presenti un Obiettivo Boost 4K, un Nucleo ONE RS, una Batteria Base ONE RS e un Telaio di Montaggio ONE RS.

Cosa sta aspettando? Non farti sfuggire questa incredibile offerta e acquista ora questa incredibile Action Cam a soli 267,99€.

