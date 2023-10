Insta360 ONE X2: l'action camera a prezzo STRACCIATO!

Alla straordinaria cifra di 342,99€, grazie a uno sconto del 30% già applicato su Amazon, è possibile immergersi nell’azione grazie alla Insta360 ONE X2. Questa fotocamera, che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza, promette di rivoluzionare il concetto di registrazione video. Si tratta di una delle action camera più desiderate del mercato. Approfitta subito dell’offerta!

Ecco l’action camera da non farsi scappare: Insta360 ONE X2 è in super sconto!

Immaginate di poter registrare tutto ciò che vi circonda divertendovi come mai prima ad ora: la Insta360 ONE X2 offre questa possibilità grazie alla sua capacità di catturare video a 360° con una nitidezza super! Con un solo dispositivo si ha la possibilità di utilizzare ben due lenti, assicurando così riprese di qualità superlativa. Se l’obiettivo è focalizzarsi su un dettaglio o su una scena specifica, la modalità Steady-Cam trasformerà la ONE X2 in una fotocamera grandangolare, pronta a catturare ogni momento con una stabilizzazione degna di una action camera di livello.

Parlando di stabilizzazione, la tecnologia FlowState promette la migliore stabilizzazione del mercato. Tutto questo senza bisogno di ingombranti gimbal. La Insta360 ONE X2 si presenta come la perfetta “Steady Cam” tascabile, pronta ad essere estratta e utilizzata in ogni situazione.

La Insta360 ONE X2 è impermeabile fino a 10 metri, classificandosi con una certificazione IPX8. Questo significa che può essere portata sotto la pioggia, in piscina o, con l’ausilio della custodia Dive Case, anche in immersioni profonde fino a 45 metri.

Un altro aspetto stupefacente di questa fotocamera è la sua capacità di rendere “invisibile” il selfie stick. Basta registrare con il bastone per selfie e durante l’editing scomparirà, dando l’illusione di video ripresi da un punto di vista elevato, senza l’uso di un drone. Questa è da sempre una delle funzionalità più apprezzate delle Insta360.

In conclusione, con un prezzo di soli 342,99€ e uno sconto del 30% già applicato su Amazon, la Insta360 ONE X2 non è solo una action camera, ma una vera e propria fotocamera che accompagnerà tutte le vostre avventure.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.