insta360 ONE X2 con risoluzione 5.7K e fotocamera 360: oltre 15% di sconto su Amazon

LaInsta360 ONE X2 è una action cam che può avere un doppio e singolo obiettivo. Nella modalità a doppio obiettivo, chiamata anche modalità 360 Cam, la fotocamera utilizza sia l’obiettivo anteriore che quello posteriore per acquisire video immersivi a 360° con risoluzione 5,7K, e utilizzando l’app iOS/Android complementare, puoi navigare attraverso lo scatto selezionando un angolo specifico per condividerlo direttamente sui social media. Approfitta ora dello sconto e acquistala su Amazon a soli 415,99€ invece di 489,99€.

La modalità a obiettivo singolo, chiamata anche modalità Steady Cam, trasforma questa fotocamera a 360° in una fotocamera standard con cui puoi scattare foto normali. In entrambe le modalità, la stabilizzazione FlowState, con un algoritmo avanzato di rilevamento della scena, uniforma digitalmente lo scatto, in modo che sembri più stabile.

La ONE X2 è anche impermeabile e non necessita di una custodia, quindi puoi portarla sott’acqua con te e usarla sotto la pioggia.

La fotocamera dispone anche di un touchscreen rotondo sulla parte anteriore per inquadrare e monitorare i tuoi scatti. Per l’acquisizione dell’audio, la ONE X2 è progettata con quattro microfoni integrati con riduzione del vento per acquisire un audio pulito a 360° e supporta anche un adattatore per microfono da 3,5 mm dedicato opzionale per il collegamento di un microfono esterno per un audio più professionale.

Altre funzionalità includono il controllo vocale, le modifiche cinematografiche con un tocco tramite l’app mobile, la registrazione, il controllo da un Apple Watch opzionale, la registrazione dell’audio direttamente su AirPods opzionali e molto altro.

Nessun drone? Nessun problema. ONE X2 rimuove automaticamente il selfie stick dal tuo filmato per una visuale in terza persona simile a quella di un drone.

Stabilizzazione dello stato di flusso e blocco dell’orizzonte. La stabilizzazione dell’immagine e la tecnologia di livellamento dell’orizzonte a 360 gradi di ONE X2 ti assicurano riprese sempre fluide, indipendentemente dall’azione.

Nell’app complementare, toccando un solo soggetto, una persona o un oggetto, Deep Track 2.0 seguirà il soggetto e si manterrà al centro dell’inquadratura. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

