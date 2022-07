Insta360 ONE X2: rivoluzionaria Fotocamera 360 5K

Se state pianificando un weekend lungo o le agognate vacanze (ma quando arrivano?), allora è ora di pensare a come immortalare i momenti salienti del viaggio. E per farlo in modo davvero spettacolare, vi segnaliamo che la Insta360 ONE X2 è disponibile su Amazon con consegna immediata a 489€.

Immagini Immersive

La Insta360 ONE X2 è potente e compatta e, seppure simile esteticamente alla Insta360 ONE R, integra in realtà feature e caratteristiche di tutto rispetto. La batteria da 1.630 mAh assicura fino a 80 minuti di ripresa su singola carica e grazie alla protezione IPX8 potete usarla letteralmente in qualunque contesto, anche sott’acqua fino a 10 metri e senza dover ricorrere a accessori o case subacquei.

Questa fotocamera 360 include un eccellente stabilizzatore che, assieme al sensore ultra HD, permette di effettuare riprese video a 360 gradi fino a 5.7K, con InstaPano (panoramiche con un clic) e MultiView (perfetta per i vlogger).

Ma la vera chicca è il sistema di intelligenza artificiale e deep learning che vi aiuta non soltanto in fase di ripresa, ma anche in post-produzione. E fare montaggi di classe cinematografica è davvero semplice e alla portata di tutti, grazie all’app Shot Lab gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.