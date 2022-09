Insta360 X3: la cam che guarda con un occhio particolare ai creatori di contenuti

Insta360 ha annunciato oggi la nuova X3, una videocamera progettata principalmente per i social e i content creators. La X3 rivoluziona infatti il modo con cui i creatori di contenuti si approcciano al loro processo creativo. Riprendendo prima a 360 gradi ed inquadrando in un secondo momento, un video può essere montato infinite volte in infiniti modi. Sarai sempre in grado di catturare i tuoi momenti migliori, sia che si tratti dell’onda tanto sperata o di realizzare un numero difficile.

Insta360 X3, molto più che un action camera

Basta posizionarla, premere play e inquadrare successivamente nell’app Insta360 e si aprirà un interno mondo. Grazie all’acquisizione a 360, un post di Instagram in 4:5 può essere trasformato in un video TikTok in 9:16 in un solo tocco e senza che si perda la qualità. La qualità video 360 della X3 è stata migliorata grazie anche alla nuova modalità Active HDR, resa possibile grazie ad un nuovo e potente sensore da 1/2″. L’Active HDR utilizza un algoritmo innovativo per stabilizzare le riprese d’azione, riducendo al minimo l’effetto ghosting e rivelando i dettagli che altre action cam non riescono a cogliere sia nelle aree sovraesposte che in quelle sottoesposte.

Il design a doppio obiettivo ti consente di ottenere effetti come il Selfie Stick Invisibile, in cui quest’ultimo scompare nelle riprese, creando incredibili visuali in terza persona. Con la nuova Modalità Selfie (Me Mode), sarai in grado scattare video selfie a 60fps, senza reframing.

In questa modalità l’inquadratura si concentrerà su di te, mantenendo invisibile il selfie stick. Mai prima d’ora è stato possibile scattare video con il selfie stick invisibile senza reframing. C’è poi il nuovo sensore da 1/2″ di Insta360 X3 offre grandi miglioramenti in termini di risoluzione e qualità dell’immagine rispetto al suo predecessore. Se hai bisogno di una qualità incredibile da un solo punto di vista, la modalità a obiettivo singolo è imbattibile. Ora aggiornata con risoluzione 4K, questa modalità è perfetta per una visione coinvolgente dell’azione in prima persona, soprattutto per le riprese con accessori quali la fascia da petto. È disponibile anche un nuovo MaxView estremamente ampio da 170° a 2,7K per POV ancora più coinvolgenti.

La X3 ti offre il maggior numero di megapixel in una action cam 360 con foto da 72MP ultra-dettagliate. Inoltre,puoi girare timelapse 360 in 8K, perfetti per scenari urbani e paesaggistici. Anche il Bullet Time, l’effetto al rallentatore simile a quello di Matrix che si ottiene facendo ruotare la videocamera sopra la testa, è stato potenziato, aumentando la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi. Disponibile ora in 4K 120fps, 3K 180fps. Durante l’azione, il giroscopio a sei assi della X3 e la stabilizzazione FlowState mantengono il video ultra-stabile.

Editing potenziato dall’IA

Insta360 X3 è impermeabile fino a 10 metri ed è facile da usare. Insta360 X3 mantiene la stessa forma delle cam precedenti, implementando alcune funzionalità che ne facilitano l’utilizzo, soprattutto durante l’azione:

Un touchscreen in vetro temperato da 2,29″ consente di regolare le impostazioni e visualizzare le anteprime in modo intuitivo.

consente di regolare le impostazioni e visualizzare le anteprime in modo intuitivo. I quattro pulsanti fisici consentono di controllare facilmente l’inquadratura, anche con i guanti.

consentono di controllare facilmente l’inquadratura, anche con i guanti. L’Audio direzionale fa in modo che l’audio segua sempre l’azione, anche quando fai un reframe.

fa in modo che l’audio segua sempre l’azione, anche quando fai un reframe. Una nuova e potente batteria da 1800 mAhti permette di riprendere più a lungo.

L’app Insta360 utilizza la tecnologia IA per facilitare l’editing, mettendo a disposizione dei content creator strumenti ed effetti che altrimenti richiederebbero anni di esperienza per essere padroneggiati. In Shot Lab, i content creator possono trovare più di 30 effetti che possono essere modificati in pochi tocchi, dalla stramba Nose Mode al nuovo Street Lapse cinematografico, fino al fantastico Sky Swap. Anche le foto possono ricevere un trattamento magico grazie al nuovo Photo Animator, che anima le foto statiche.

Prezzi e disponibilità

Insta360 X3 è disponibile su ordinazione dall’8 settembre 2022 su Insta360.com, Amazon (USA, Europa e Giappone) e rivenditori selezionati. Il prezzo di vendita è di 539,99€. Gli accessori venduti separatamente includono protezioni per l’obiettivo, una cold shoe invisibile, un adattatore per microfono e il Quick Reader.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.