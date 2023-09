Instax PAL, la nuova cam Fujifilm che sta sul palmo di una mano è su Amazon

La Instax PAL è una fotocamera istantanea della Fujifilm che utilizza la tecnologia di stampa istantanea per catturare e stampare foto in pochi istanti. E’ progettata per essere facile da usare, anche per i principianti. Basta puntare, inquadrare e scattare per catturare istantaneamente la tua foto.

Dopo aver scattato una foto, la Instax PAL stampa automaticamente l’immagine su una pellicola istantanea. Puoi condividere le tue foto fisiche con gli amici e la famiglia o conservarle come ricordo. È disponibile nel colore “bianco latte”, su Amazon, dove la trovi in pre-ordine a 99€ al prezzo minimo garantito e le spedizioni sicure e gratuite via Prime, che partiranno dall’1 ottobre 2023, ovvero il giorno del rilascio ufficiale sul mercato del prodotto.

Fotografie istantanee ma con stile con Instax PAL

Il dispositivo presenta un design retrò e vintage che richiama le classiche macchine fotografiche istantanee. Questa fotocamera utilizza pellicole istantanee Fujifilm Instax Mini, consentendoti di scattare foto e ottenere istantaneamente stampe fisiche delle tue immagini. Le foto hanno dimensioni di circa 86 x 54 mm, simili alle dimensioni di una carta di credito.

Il device è dotato di un obiettivo di alta qualità che ti consente di catturare immagini nitide e dettagliate. È ideale per ritratti, foto di gruppo e scatti in ambienti interni ed esterni. La fotocamera regola automaticamente le impostazioni di esposizione, come la luminosità e l’apertura dell’obiettivo, per ottenere foto ben esposte in una varietà di condizioni di illuminazione. Include tra l’altro una modalità selfie che consente di scattare selfie perfetti. È dotata di uno specchio frontale per aiutarti a inquadrare correttamente la tua foto.

La Instax PAL è una fotocamera divertente e versatile che ti consente di catturare e condividere momenti speciali in modo istantaneo. È ideale per feste, eventi, viaggi e creare album di ricordi tangibili. Se ti piace l’idea di avere stampe istantanee delle tue foto, prenotala subito su Amazon, dove la trovi in pre-ordine a 99€ al prezzo minimo garantito e con le spedizioni sicure e gratuite via Prime (dall’1 ottobre 2023).

