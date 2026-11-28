Immagine generata con AI

Se pensi che i tuoi figli usino l’intelligenza artificiale solo per copiare i compiti, è il momento di rivedere questa convinzione. I dati che emergono dal 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese raccontano una storia molto più complessa — e per certi versi sorprendente: il 72% degli studenti delle scuole superiori italiane utilizza già strumenti di AI nella vita quotidiana e nello studio, e la stessa percentuale chiede esplicitamente di ricevere una formazione adeguata su come usarli bene. Il tema dell’intelligenza artificiale scuola, insomma, non è più un dibattito da addetti ai lavori: è una priorità sentita direttamente dai ragazzi.

I numeri che fotografano una generazione già dentro l’AI

I dati disponibili dipingono un quadro chiaro. Quasi un quindicenne italiano su cinque usa l’intelligenza artificiale ogni giorno. Il 21,7% dei 15enni la interpella quotidianamente con richieste del tipo “aiutami a imparare”, secondo l’elaborazione dei dati Ocse-PISA realizzata dalla piattaforma InClasse e presentata al Senato nell’ambito dell’evento Radici per il futuro organizzato dalla Fondazione Articolo 49.

Il 25,8% degli studenti di 15 anni ricorre all’AI per scopi di apprendimento almeno una o due volte a settimana. E quando si guardano gli usi specifici, i numeri diventano ancora più eloquenti:

Il 14,4% usa l’AI ogni giorno per riassumere testi — una percentuale superiore sia alla media europea (11%) sia a quella Ocse (10,7%).

usa l’AI ogni giorno per riassumere testi — una percentuale superiore sia alla media europea (11%) sia a quella Ocse (10,7%). Il 15,4% la usa quotidianamente per esplorare argomenti nuovi.

la usa quotidianamente per esplorare argomenti nuovi. Il 13% le chiede aiuto ogni giorno per scrivere testi da consegnare come compiti.

A completare il quadro, la ricerca condotta da Tortuga e Yellow Tech — che ha coinvolto oltre 3.800 persone tra studenti, docenti e personale ATA di 274 scuole distribuite in 18 regioni italiane — rivela che l’84% degli studenti usa strumenti di AI generativa ogni settimana per compiti e verifiche. E se si allarga lo sguardo alla fascia 9-16 anni, l’89% dei bambini e ragazzi italiani dichiara di aver usato l’AI generativa, contro una media europea del 72%.

Il paradosso: usano l’AI ma non sanno come usarla bene

Ecco il punto fondamentale: i ragazzi non stanno aspettando che la scuola gli insegni l’intelligenza artificiale. La usano già, spesso in modo autonomo e non strutturato. Il problema è che lo fanno senza una guida, senza criteri critici per valutare le risposte ottenute, e in un contesto in cui le regole sono quasi sempre assenti o confuse.

→ Leggi anche: L'intelligenza artificiale trasforma il lavoro nel 2026

Solo il 41% degli studenti dichiara di avere un accordo chiaro con almeno alcuni insegnanti riguardo all’uso dell’AI. Questo significa che quasi sei ragazzi su dieci navigano in un territorio grigio, dove non sanno con certezza se quello che stanno facendo è consentito, utile o addirittura controproducente per il loro apprendimento.

Il rischio concreto non è che i ragazzi usino l’AI, ma che la usino male: delegando il pensiero critico invece di potenziarlo, accettando risposte senza verificarle, costruendo una dipendenza da uno strumento che non capiscono davvero. È la differenza tra usare una calcolatrice sapendo fare i conti a mano, e non aver mai imparato a farli.

Cosa manca oggi nell’intelligenza artificiale a scuola

Il gap tra utilizzo e formazione si manifesta su più livelli. Il primo è la preparazione degli insegnanti: molti docenti si trovano in una posizione scomoda, chiamati a regolamentare uno strumento che conoscono meno dei loro studenti. Senza una formazione specifica, è difficile costruire regole efficaci o integrare l’AI in modo pedagogicamente sensato.

Immagine generata con AI

Il secondo livello riguarda i programmi scolastici. L’intelligenza artificiale scuola non può essere solo un argomento trasversale trattato a margine di qualche ora di informatica. Serve un approccio strutturato che insegni ai ragazzi come funzionano questi sistemi, quali sono i loro limiti, come riconoscere le allucinazioni dei modelli linguistici — cioè le risposte inventate ma presentate come vere — e come usarli in modo etico.

Il terzo livello è quello delle infrastrutture e delle risorse. Molte scuole italiane non dispongono degli strumenti tecnologici né dei finanziamenti necessari per introdurre percorsi formativi sull’AI in modo sistematico. I fondi del PNRR hanno avviato alcuni processi, ma la distribuzione rimane disomogenea tra nord e sud, tra istituti tecnici e licei, tra aree urbane e zone periferiche.

→ Leggi anche: Cybercrime in Italia 2026: dati esposti e truffe AI in crescita

Come potrebbe cambiare l’approccio della scuola italiana

La richiesta del 72% degli studenti è un segnale che il sistema scolastico non può ignorare. In pratica, significa che i ragazzi stessi vogliono essere guidati, non lasciati soli davanti a uno strumento potente e opaco. Questa è, in realtà, una notizia positiva: c’è una domanda di formazione reale, non calata dall’alto.

Alcune direzioni su cui si sta ragionando a livello istituzionale e accademico includono:

Corsi di alfabetizzazione all’AI inseriti nei curricula, non come materia separata ma integrati in più discipline.

inseriti nei curricula, non come materia separata ma integrati in più discipline. Formazione continua per i docenti , con percorsi pratici su come usare l’AI in classe e come valutare i lavori prodotti con il suo supporto.

, con percorsi pratici su come usare l’AI in classe e come valutare i lavori prodotti con il suo supporto. Patti di utilizzo condivisi tra studenti, insegnanti e famiglie, che definiscano chiaramente quando e come l’AI può essere usata.

tra studenti, insegnanti e famiglie, che definiscano chiaramente quando e come l’AI può essere usata. Educazione al pensiero critico digitale, per insegnare ai ragazzi a interrogare le fonti, verificare le informazioni e non fidarsi ciecamente di qualsiasi output generato.

Per chi volesse approfondire il contesto europeo delle competenze digitali giovanili, l’analisi di Agenda Digitale offre un quadro comparativo utile su dove si colloca l’Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione.

Cosa possono fare studenti e famiglie adesso

Nell’attesa che il sistema si adegui, ci sono cose concrete che si possono fare già oggi. Se sei uno studente, inizia a usare l’AI con un approccio critico: non accettare la prima risposta come definitiva, verifica sempre le informazioni su fonti attendibili, e considera lo strumento come un punto di partenza, non un punto di arrivo.

Se sei un genitore, parla con i tuoi figli di come usano questi strumenti. Non per vietare, ma per capire. Chiedi alla scuola se esistono linee guida sull’uso dell’AI e, se non esistono, solleva il tema. Se sei un insegnante, anche solo stabilire un accordo chiaro con la classe su quando l’AI è ammessa e quando no è già un passo significativo.

I dati dicono che i ragazzi italiani sono tra i più attivi in Europa nell’uso dell’intelligenza artificiale. La domanda ora non è se usarla, ma come trasformare questo utilizzo spontaneo in un’opportunità reale di apprendimento — e questa responsabilità non può ricadere solo sulle spalle degli studenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.