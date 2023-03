Intenso 2.5" HD esterno da 1TB: GRANDI prestazioni a un prezzo mini (39€)

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, o semplicemente non ti accontenti di un hard disk lento e macchinoso, ecco la soluzione che fa per te. Stiamo parlando dell’HD esterno Intenso auto alimentato da 1TB, un supporto estremamente compatto, dalle prestazioni eccellenti e con un costo decisamente accessibile: circa 39 euro su Amazon. Oggi puoi infatti accaparrartelo con una manciata di euro e con le spese di spedizione gratuite grazie alla promozione di Amazon.

Intenso 2.5″, l’ HD esterno USB 3.0 Top per il tuo PC

L’hard disk esterno Intenso è una unità di memoria esterna autoalimentata, di piccole dimensioni e quindi facilmente trasportabile ovunque si voglia. Di fatto resta una soluzione molto adatta a chi ha la necessità di avere sempre a disposizione un hard disk piccolo e comodo ma capiente da usare come spazio di archiviazione aggiuntivo.

Il taglio in questione è infatti ideale per applicazioni professionali. Consente di immagazzinare enormi quantità di foto, video o documenti. Basso consumo energetico, resistente agli urti (1500 g/0,5 ms) e funzionamento silenzioso (0 dB), sono questi altri punti chiave di questo ottimo dispositivo.

Se sei alla ricerca di un buon HD dalle buone dimensioni, oggi puoi accaparrartene uno con appena 39 euro e con le spese di spedizione gratuite grazie alla promozione di Amazon. Stiamo parlando dell’HD interno Intenso da 1TB, un supporto estremamente compatto, dalle prestazioni eccellenti e con un costo, come visto, oggi decisamente accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.