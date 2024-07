Interfono Bluetooth per Moto: il MUST-HAVE per i motociclisti ad un PREZZO MINI

Se sei un motociclista non potrai fare a meno dell’Interfono Bluetooth per Moto SWAREY! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad un coupon di sconto di 20 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Interfono Bluetooth per Moto SWAREY: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Interfono Bluetooth per Moto SWAREY è un vero e proprio must-have per i motociclisti che amano restare in contatto con il mondo viaggiando in sicurezza.

Questi altoparlanti bluetooth per casco da motociclista possono supportare fino a 2 utenti che parlano interfono contemporaneamente con una distanza di 1000 m. Inoltre sono dotati di Chip Qualcomm Bluetooth 5.2 adattato che offre una trasmissione dati più veloce, una latenza inferiore e un una gamma di trasmissione più ampia così da ascoltare musica e chiamate senza sforzo e con maggiore facilità durante la guida.

I dispositivi supportano anche la modalità di condivisione della musica: si connettono facilmente con i tuoi compagni motociclisti, consentendo a te e ai tuoi amici di godervi contemporaneamente la stessa canzone .

In più hanno la tecnologia avanzata di riduzione del rumore CVC e DSP per catturare ogni suono e offrire un audio chiaro senza precedenti, anche ad alte velocità. L’auricolare bluetooth vanta anche resistenza alla polvere e all’acqua IP67, offrendo durata in ambienti difficili come pioggia, neve e polvere.

