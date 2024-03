Internet lento? Ecco il router che cambierà la connettività in casa!

Al giorno d’oggi, è fondamentale avere sempre a disposizione una connessione stabile e veloce in ogni angolo di casa. Per questa ragione, molti utenti decidono di affiancare al modem dell’operatore un proprio router più performante. Sei in cerca di un prodotto del genere? Ecco il TP-Link Archer AX18: un prodotto in sconto Amazon del 5% che oggi costa solo 37,99€! Non lasciarti scappare questa occasione e acquistalo subito!

Più velocità e stabilità: ecco il router TP Link Archer AX18

Il Wi-Fi di casa è lento e va migliorato: la risposta è il router di cui ti parliamo oggi! Con una velocità di 1201Mbps sulla banda a 5 GHz e 300Mbps su quella a 2,4 GHz, l’Archer AX18 è progettato per gestire senza problemi il traffico di rete di più dispositivi connessi in contemporanea. Che tu stia guardando in streaming contenuti fino al 4K, giocando online o sia in una videoconferenza, questo router garantisce una connessione stabile e senza nessun calo di prestazioni.

Le quattro antenne ad alto guadagno e le tecnologie OFDMA e QoS ottimizzano la distribuzione del segnale e la priorità del traffico, assicurando che ogni dispositivo riceva la banda necessaria per funzionare al meglio. La cosa bella è che, salvo particolari necessità, tutto questo funziona in automatico. Inoltre, il supporto EasyMesh permette di espandere facilmente la copertura della rete in tutta la casa con altri device TP-Link compatibili, eliminando le zone morte di connessione.

La sicurezza è un altro punto di forza dell’Archer AX18, che include l’ultimo standard di sicurezza WPA3 per proteggere la tua rete da accessi non autorizzati. Il Parental Control integrato offre inoltre la possibilità di gestire l’accesso a internet dei più piccoli, mentre la rete ospiti consente di condividere la connessione casalinga in modo sicuro. Tutte le impostazioni, compreso il primo settaggio, possono essere gestite facilmente tramite l’app Tether disponibile sia su Android che iOS. Potrete inoltre gestire molte delle impostazioni di questo router da remoto senza problemi.

Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa il TP-Link Archer AX18 a un prezzo speciale: oggi costa infatti solo 37,99€ grazie al ribasso del 5%. Non aspettare, compralo subito!

