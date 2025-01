Interruttore intelligente: OFFERTA paghi uno e prendi due (solo 19€)

Inizia il nuovo anno in modo davvero “smart”: con Shelly Plus 1, l’interruttore intelligente in confezione da 2 pezzi, puoi trasformare e automatizzare la tua casa al costo di soli 19,99€ grazie alla promo del 43% offerta da Amazon!

Con un relè a contatto secco, connettività Wi-Fi e Bluetooth, e compatibilità con Alexa e Google Home, questo dispositivo è la soluzione ideale per l’automazione domestica. Inoltre, non richiede un hub, rendendo l’installazione e l’utilizzo ancora più semplici.

Massima compatibilità con Wi-Fi e Bluetooth per la tua casa

Shelly Plus 1 è dotato di Wi-Fi e Bluetooth, permettendoti di gestire in modo semplice e pratico luci e dispositivi elettronici direttamente dal tuo smartphone o tablet. Non importa dove ti trovi: a casa o fuori, potrai avere sempre il controllo completo della tua automazione domestica con pochi tocchi sullo schermo. Grazie al suo relè a contatto secco, Shelly Plus 1 si adatta a molte esigenze diverse. Puoi utilizzarlo non solo per controllare le luci, ma anche per automatizzare serrature elettroniche, cancelli automatici, sistemi di sicurezza e tanti altri dispositivi. Questa grande versatilità lo rende una soluzione ideale per rendere la tua casa più moderna e funzionale.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Shelly Plus 1 è la sua compatibilità con Alexa e Google Home. Questo significa che puoi gestire i tuoi dispositivi semplicemente con la voce. Immagina di accendere le luci o attivare un sistema senza muovere un dito: basta un semplice comando vocale per semplificarti la vita! Se vuoi rendere la tua casa più smart, Shelly Plus 1 è la scelta giusta. È disponibile in confezione da 2 pezzi al prezzo di uno su Amazon, offrendoti un’opportunità imperdibile per iniziare a trasformare la tua abitazione.

Non aspettare: approfitta delle offerte oggi stesso e fai il primo passo verso una casa più intelligente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.