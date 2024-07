Interruttore Relè Intelligente Shelly ad un PREZZO PICCOLISSIMO su Amazon

Questo è il momento giusto di ottimizzare i consumi in casa e rendere tutto più smart con l’Interruttore Relè Intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Interruttore Relè Intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3: le modalità di utilizzo

L’Interruttore Relè Intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3 è un gadget tech di ultima generazione che ti permette di ottimizzare i consumi in casa migliorando la gestione di elettrodomestici e dispositivi smart.

Ha dimensioni super ridotte ma offre prestazioni davvero eccellenti per migliorare la vita domestica. Inoltre, sfruttando i suoi nuovi connettori più resistenti, è possibile supportare fili fino a 4 mm2 così da avere una connessione affidabile e sicura in ogni momento.

Tra l’altro, questo interruttore risulta essere davvero super portatile grazie ad un canale da 8A e un supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che continua: questa caratteristica, infatti, permette di gestire una vasta gamma di dispositivi elettrodomestici contemporaneamente riducendo i costi in bolletta.

Per di più, è possibile gestire da remoto il relè intelligente utilizzando l’app Shelly Smart Control con i soli comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home. Ad esempio potrai automatizzare e controllare facilmente porte del garage, sistemi di irrigazione e altri elettrodomestici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

