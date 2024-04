Intrattenimento di qualità con TV Hisense 4K in offerta su Amazon

Hai voglia di ricrearti un vero e proprio angolo cinema all’interno del tuo salotto di casa? Fortunatamente al giorno d’oggi le smart TV garantiscono un ottimo livello qualitativo, tale da non avere nulla da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti la TV Hisense 4K (modello 50E77KQ) in offerta al sensazionale prezzo di soli 369 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia, in questo caso Hisense.

TV Hisense 4K: il meglio per il tuo salotto

Nel caso specifico dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello da 50 pollici di diagonale, che assicura così un’eccellente visione da condividere all’insegna delle serate cinema con amici e famigliari. Grazie all’elevata definizione in 4K potrai guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni contenuto multimediale.

All’interno della TV trovi il sistema operativo Smart VIDAA U6, che permette di riportare a miglior vita i tuoi vecchi contenuti in bassa definizione e tanto altro, grazie alla funzione di upscaling. Molto apprezzati in questo caso i comandi vocali grazie ad Amazon Alexa, che ti permetterà di utilizzare la tua voce per cambiare canale, aumentare o diminuire il volume e tanto altro ancora, potendo così finalmente dire addio al vecchio telecomando fisico.

Grazie alle porte HDMI hai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, riuscendo a godere dei videogiochi del momento senza scendere a nessun compromesso di sorta. È perfino presente una modalità Game Mode Plus, che permette di ridurre al minimo i tempi di latenza.

Ti bastano poco più di 360 euro per portarti a casa una delle migliori smart TV per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai esaltare ogni tipologia di contenuto multimediale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questa TV Hisense 4K (modello 50E77KQ) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.