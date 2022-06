Introduzione ad Adobe Photoshop: il corso in offerta

Adobe Photoshop è il programma grafico per eccellenza: strumenti e funzionalità professionali sono il suo punto di forza, il che lo rendono un software estremamente versatile per creare, ritoccare e lavorare al meglio con le immagini digitali. Per realizzare lavori professionali, però, è importante rivolgersi a un esperto del settore che possa insegnarci le basi del programma. Tra i più noti c’è anche il visual artist spagnolo Carles Marsal, che ha ideato un pacchetto da cinque corsi Domestika Basics tutti dedicati ad Adobe Photoshop. Cinquanta lezioni complessive, quasi sette ore di video adatte anche ai principianti: il corso si trova al momento in offerta speciale grazie agli sconti Domestika Days, al prezzo di 14,90 euro.

Introduzione ad Adobe Photoshop: cosa include il corso?

Inizierai muovendo i tuoi primi passi all’interno del programma. Gestione dei documenti, livelli, selezioni, maschere e strumenti di base ti accompagneranno durante le prime lezioni. Dopodiché passerai agli argomenti più complessi, addentrandoti man mano sempre più nel mondo del fotomontaggio. Imparerai tutto ciò che c’è da sapere su dimensioni, risoluzione e trasformazioni, gli strumenti necessari per ricostruire, correggere, migliorare e rifinire al dettaglio, luci, ombre, colori e tanto altro.

Trattandosi di una serie di corsi introduttivi, non è chiaramente necessaria alcuna competenza nel settore. Il pacchetto introduttivo è dunque rivolto a qualsiasi pubblico, da coloro che conoscono già il software fino a chi è interessato ad imparare per progetti professionali e personali da zero. Ci sono, però, alcuni requisiti da rispettare: innanzitutto è necessario possedere un PC con sistema operativo Windows 7 o superiore, oppure un macOS El Capitan (o superiore), una copia di Adobe Photoshop CC (non è inclusa nel corso ma potrai scaricare una versione di prova gratuita dal sito web di Adobe) e una tavoletta grafica, non indispensabile ma utile.

“Introduzione ad Adobe Photoshop” racchiude tutto ciò che un aspirante grafico o fotografo dovrebbero imparare per svolgere al meglio la propria professione. Approfitta degli sconti Domestika Days e acquista il pacchetto a soli 14,90 euro: lo sconto scadrà tra poche ore!