Inutile pagare per lo SPID, così passi alla CIE gratuitamente

Con i nuovi canoni per lo SPID molti cittadini cercano un modo per continuare ad accedere ai servizi pubblici senza affrontare una spesa annuale.

Tra identità digitali e nuove condizioni dei gestori, scegliere come autenticarsi richiede qualche verifica. Non tutti sono coinvolti dai pagamenti e per chi vuole evitare il canone esistono alternative gratuite, anche se serve controllare quali strumenti si possiedono già. Capire requisiti e procedure prima di cambiare accesso può risparmiare tempo e inconvenienti.

Canoni SPID 2026: chi paga, quanto costa e chi resta esente

Per anni lo SPID gratuito è stato il modo più rapido per entrare nel fascicolo sanitario, nell’area personale dell’Agenzia delle Entrate o nei servizi del Comune. Ora, però, le cose stanno cambiando. Dopo le decisioni di alcuni gestori privati, anche Poste Italiane ha previsto il pagamento per una parte degli utenti: chi ha un’identità attiva da più di dodici mesi dovrà versare il canone alla scadenza dell’annualità in corso. Per i nuovi iscritti, invece, il primo anno resta gratis.

I costi cambiano a seconda del gestore: Aruba e InfoCert, in base alle condizioni pubblicate, chiedono rispettivamente 5,98 euro e 9,99 euro più IVA. Per Poste, il mancato pagamento non cancella subito l’identità digitale, ma porta alla sospensione del servizio, che può essere riattivato pagando il canone previsto.

Restano fuori dal pagamento alcune categorie, tra cui minorenni, over 75, residenti all’estero e utenti che usano SPID per finalità professionali. Una differenza non da poco, perché riguarda pensionati, famiglie e lavoratori autonomi. “Meglio controllare prima la propria scadenza”, ripetono spesso gli operatori agli sportelli, soprattutto quando l’accesso serve per pratiche fiscali o sanitarie.

CIE al posto dello SPID: cosa serve prima di iniziare la migrazione

Chi non vuole pagare un abbonamento ha due possibilità: spostare la propria identità digitale verso un gestore che mantiene lo SPID senza canone, oppure passare direttamente alla CIE, la Carta d’identità elettronica. È questa la strada su cui il governo sta puntando di più, anche perché il servizio è pubblico e non prevede costi di mantenimento oltre a quelli già sostenuti per il rilascio del documento.

Prima di partire, però, bisogna controllare di avere una Carta d’identità elettronica valida, uno smartphone compatibile e il PIN CIE completo. Il codice viene consegnato in due parti: la prima quando si fa richiesta in Comune, la seconda insieme alla carta.

Non è raro che una delle due metà sia andata persa, magari finita in un cassetto con la ricevuta del municipio. In quel caso occorre seguire le procedure di recupero indicate dal portale ufficiale della CIE o rivolgersi al Comune, perché senza PIN l’attivazione tramite app non può essere completata.

App CieID, PIN e accesso ai portali pubblici: come si fa passo dopo passo

Una volta recuperati documento e codice, passare alla Carta d’identità elettronica è abbastanza semplice. Si scarica l’app CieID sullo smartphone, la si apre e si segue la procedura guidata per associare la carta al telefono. Durante l’abbinamento viene richiesto il PIN completo e, sui dispositivi compatibili, bisogna avvicinare la carta al retro del telefono per la lettura tramite tecnologia NFC.

L’operazione dura pochi minuti, ma conviene farla senza fretta, tenendo la carta ben ferma contro il dispositivo. Da quel momento, nei portali pubblici che lo permettono, basta scegliere “Entra con CIE” invece di “Entra con SPID”.

Dopo l’autenticazione, si accede agli stessi servizi: cassetto fiscale, pagamenti, certificati anagrafici, fascicolo sanitario e pratiche amministrative restano disponibili senza cambiare profilo o dati personali. Non serve quindi “trasferire” davvero le informazioni da SPID alla CIE: cambia solo lo strumento con cui ci si identifica. Per chi usa spesso i servizi digitali pubblici, è una soluzione pratica. E soprattutto senza canone annuale.