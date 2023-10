Inutile RESISTERE alla TENTAZIONE Amazon: OPPO Reno10 giù del 20%

La giornata parte decisamente con il piede giusto in ambito mobile, tutto merito di questa straordinaria offerta di Amazon sull’amatissimo smartphone mediogamma OPPO Reno10. Infatti, sfruttando subito lo sconto immediato del 20%, quest’oggi ti bastano appena 399€ per mettere le mani sul device del colosso cinese – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 100€.

Il device a marchio OPPO ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: come puoi osservare poco più in basso, lo smartphone è realizzato con materiali di buon livello e sfoggia un design davvero niente male.

Sconto shock del 20% su Amazon per il mediogamma OPPO Reno10

Frontalmente puoi lasciarti stregare da un bellissimo pannello AMOLED da 6.7 pollici super smooth a 120Hz accompagnato da una super fotocamera selfie da 32MP, mentre sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta sapientemente 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

OPPO Reno10, inoltre, è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre sul retro un sensore fotografico da ben 64MP con IA (Intelligenza Artificiale) ti regala scatti di altissimo livello e video ad alta definizione per rivivere i momenti a te più cari senza perdita di qualità.

Oggi è impossibile resistere a questa occasione su Amazon per lo smartphone a marchio OPPO; fatti furbo e metti subito nel carrello il mediogamma Android ora che puoi sfruttare lo sconto immediato del 20% con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

