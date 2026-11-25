Entrerà a regime la riforma prevista dalla Legge delega 227/2021 e dal decreto legislativo 62/2024, con nuove procedure affidate all’INPS e criteri più vicini ai bisogni reali della persona. La guida messa a punto da ANFFAS, attraverso il suo Centro Studi, prova a fare chiarezza su un passaggio che riguarda famiglie, caregiver, operatori sociali e sanitari. Non si tratta solo di cambiare qualche parola: cambia il modo di leggere la disabilità, tra funzionamento, ambiente, barriere e sostegni.

Il punto centrale della riforma è la nuova valutazione di base, che dal 2027 sarà applicata in tutto il Paese, dopo la sperimentazione prevista tra il 2025 e il 2026 in alcune aree. La procedura sarà in mano all’INPS e prenderà il posto, di fatto, dell’attuale percorso per il riconoscimento della condizione di handicap. Resterà però il legame con benefici, prestazioni e agevolazioni già previsti dalla legge.

Cambia anche l’avvio della pratica: dopo il certificato medico introduttivo non servirà più presentare una successiva domanda amministrativa. Il procedimento partirà con l’invio telematico del certificato all’Istituto, su richiesta dell’interessato o, nel caso dei minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel documento dovranno essere indicati dati anagrafici, diagnosi, documentazione clinica, decorso, prognosi ed esiti delle cure.

La valutazione sarà affidata alle Unità di Valutazione di Base, formate da medici nominati dall’INPS, professionisti sanitari e figure dell’area psicologica e sociale. Alla fine non ci sarà più un verbale, ma un certificato unico, di norma senza scadenza, salvo i casi in cui sia prevista una revisione. I tempi sono fissati dalla riforma: 90 giorni come regola generale, 30 giorni per i minori, 15 giorni per le patologie oncologiche.

ICD, ICF e WHODAS: così cambia l’accertamento

La nuova procedura userà strumenti già conosciuti nel mondo sanitario e sociale, ma finora non sempre messi insieme in modo stabile nei percorsi amministrativi: ICD, ICF e WHODAS. L’ICD servirà a classificare le malattie e a codificare la diagnosi. L’ICF, invece, aiuterà a osservare il funzionamento della persona, le attività di ogni giorno e la partecipazione nei diversi contesti di vita.

Documenti e colloquio in ambulatorio, simbolo della nuova valutazione della disabilità prevista dal 2027 per la Legge 104.

È qui, spiegano le indicazioni richiamate da ANFFAS, che si gioca uno dei passaggi più delicati: la disabilità non sarà letta soltanto come conseguenza di una menomazione, ma anche nel rapporto con le barriere presenti nell’ambiente, a scuola, nel lavoro, nei servizi e nella mobilità. Il WHODAS, questionario previsto dalla riforma come strumento integrativo — esclusi i minori — servirà a raccogliere elementi sulla vita concreta della persona.

Non una semplice scheda da compilare, dunque. Sarà un pezzo del nuovo accertamento, utile a capire quanto una condizione incida sulla partecipazione sociale e sull’autonomia. Per questo la guida insiste su un punto: arrivare preparati conta. Conoscere le domande, il senso dello strumento e il suo peso nella valutazione può evitare equivoci, soprattutto per le famiglie che da anni si muovono tra certificati, commissioni e revisioni.

Sostegno e sostegno intensivo: la nuova terminologia della Legge 104

Con la riforma cambia anche il linguaggio della Legge 104. Espressioni come “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “disabile” o “diversamente abile” vengono superate dal riferimento alla persona con disabilità, in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Anche la distinzione tra “handicap grave” e “non grave” lascia spazio a nuove categorie: necessità di sostegno e sostegno intensivo. La prima potrà essere lieve o media, il secondo elevato o molto elevato.

Dietro il cambio di parole c’è un criterio preciso: collegare gli interventi non a un’etichetta, ma ai bisogni effettivi della persona e alla possibilità di partecipare alla vita sociale su base di uguaglianza. È un passaggio che può creare dubbi, e ANFFAS lo riconosce nella sua guida. Ma un punto viene chiarito con fermezza: la nuova terminologia non riduce la platea delle persone che hanno diritto alle misure legate all’articolo 3, comma 3, della Legge 104, compresi i permessi lavorativi retribuiti. Il presupposto, viene spiegato, resta sostanzialmente lo stesso, pur dentro un quadro giuridico e valutativo aggiornato.

Diritti acquisiti e progetto di vita: cosa devono sapere famiglie e caregiver

Il passaggio al nuovo sistema non cancellerà i diritti acquisiti. Secondo quanto riportato nella guida ANFFAS, resteranno garantiti prestazioni, servizi, agevolazioni e trasferimenti monetari già riconosciuti o accertati entro il 31 dicembre 2026. Chi avrà un verbale valido a quella data non dovrà sottoporsi a una nuova visita solo perché, dal giorno dopo, entrerà in vigore la riforma.

È un chiarimento importante, soprattutto per i caregiver che temono interruzioni nei sostegni o nuovi adempimenti immediati. Accanto alla valutazione di base, però, la riforma introduce un secondo pilastro: la valutazione multidimensionale per il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Dopo l’accertamento, la persona dovrà essere informata della possibilità di chiedere l’elaborazione del progetto attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall’INPS.

L’obiettivo è costruire, attorno alla persona, sostegni coerenti con bisogni, aspirazioni, situazione familiare, scuola, lavoro e relazioni. Nel decreto entra anche l’accomodamento ragionevole, previsto dal nuovo articolo 5-bis della Legge 104: misure e adattamenti necessari quando le regole ordinarie non bastano a garantire diritti effettivi, purché non comportino un onere eccessivo per il soggetto obbligato. Una leva in più, non un sostituto dei servizi già dovuti.