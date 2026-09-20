Invece di 50 euro Amazon ora te lo offre gratis: ma devi essere veloce

Un modo chiaro per intercettare chi sta pensando di cambiare piattaforma per lo streaming musicale, senza pagare subito il prezzo pieno.

L’offerta riguarda Amazon Music Unlimited e consente di usare il servizio senza costi per quattro mesi. Il prezzo ordinario indicato da Amazon è di 11,99 euro al mese: facendo i conti, il risparmio complessivo arriva a 47,96 euro, pari a quattro mensilità standard.

La promozione è stata segnalata anche da portali specializzati tedeschi, tra cui Giga, che la indicano come una delle mosse più forti di Amazon nello streaming audio. Per gli utenti il vantaggio è immediato: si prova il catalogo completo, non si paga nulla all’inizio e poi si decide se restare.

Il servizio dà accesso a milioni di brani, playlist, album e contenuti audio, con funzioni pensate per chi ascolta musica ogni giorno, a casa o fuori. La formula della prova gratuita non è nuova, certo. Ma quattro mesi senza costi sono un periodo abbastanza lungo per farsi un’idea concreta, soprattutto per chi oggi usa Spotify, Apple Music, YouTube Music o la versione compresa in Prime.

Nuovi abbonati e scadenza al 9 ottobre: chi può attivare l’offerta

La promozione è riservata ai nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited. In pratica, a chi non ha già attivato in passato un abbonamento al servizio. È il primo aspetto da controllare: chi ha già usato una prova gratuita o ha avuto una sottoscrizione attiva potrebbe non vedere l’offerta disponibile sul proprio account.

Smartphone e auricolari su un tavolo con calendario e carta: un promemoria pratico per prove gratuite e rinnovi.

Secondo quanto indicato nella comunicazione dell’offerta, c’è tempo fino al 9 ottobre 2026 per aderire. Dopo quella data, salvo proroghe o nuove iniziative commerciali, la prova gratuita di quattro mesi non sarà più assicurata.

Il consiglio è verificare tutto direttamente dalla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited. Le condizioni possono cambiare in base al profilo dell’utente, al Paese e alla storia dell’account. Come spesso accade con queste promozioni, Amazon mostra l’idoneità al momento dell’accesso: se l’account rientra nei requisiti, compare l’opzione per attivare la prova. In caso contrario, no.

Music Prime o Music Unlimited: cosa cambia tra shuffle, playlist e offline

Molti clienti Amazon hanno già Amazon Music Prime, incluso nell’abbonamento Prime. Ma non è la stessa cosa di Music Unlimited. La differenza principale sta nel controllo dell’ascolto: con Music Prime si accede al catalogo, ma spesso in modalità shuffle, quindi con riproduzione casuale.

L’ascolto diretto dei singoli brani, senza vincoli, è disponibile solo in alcune playlist All-Access. Per chi vuole scegliere un album dall’inizio alla fine, passare liberamente da un artista all’altro o creare playlist personali senza limiti, questa differenza può pesare parecchio.

Con Amazon Music Unlimited, invece, si possono cercare e riprodurre brani specifici, creare playlist senza restrizioni e scaricare musica per l’ascolto offline. Ed è qui che il salto si vede davvero, soprattutto per chi ascolta musica in viaggio, in palestra o in treno, magari dove la connessione va e viene.

C’è anche il capitolo qualità audio. Unlimited offre contenuti in HD e Ultra HD, oltre all’accesso mensile a un audiolibro a scelta, secondo quanto indicato da Amazon per il piano. Per qualcuno sarà un dettaglio. Per chi usa buone cuffie o un impianto domestico, invece, può diventare un motivo in più per provarlo.

Attenzione al rinnovo: dopo la prova scatta il costo da 11,99 euro

Il punto da non dimenticare è il rinnovo automatico. Alla fine dei quattro mesi gratuiti, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited passa a pagamento: 11,99 euro al mese, salvo disdetta. È il funzionamento classico delle prove gratuite, ma resta anche il passaggio su cui molti utenti rischiano di distrarsi.

Per evitare addebiti non voluti, meglio segnare subito la data di fine prova o controllarla nelle impostazioni dell’account Amazon. La cancellazione si può gestire dall’area dedicata agli abbonamenti, prima della scadenza del periodo gratuito. Una piccola accortezza, ma utile.

L’offerta può convenire a chi vuole provare davvero il servizio, non solo fare qualche ascolto al volo. Quattro mesi bastano per capire se catalogo, playlist, qualità audio e uso offline sono adatti alle proprie abitudini. Chi invece ascolta musica solo ogni tanto potrebbe trovare sufficiente Amazon Music Prime, già incluso nell’abbonamento Prime.

La promozione, in sintesi, è interessante ma va letta per quello che è: una prova estesa di Amazon Music Unlimited, gratis all’inizio e poi a pagamento. Il vantaggio c’è, purché si tenga d’occhio la scadenza.