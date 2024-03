Investi in più di 250 criptovalute grazie all'account gratuito di Kraken

Grazie a Bitcoin, e la sua ascesa a suon di quotazioni record in quest’ultimo periodo, in Italia e nel resto del mondo si è riaccesa la cripto-mania, tanto che un numero crescente di persone è pronta a investire in criptovalute. Sì, ma dove?

Una delle piattaforme più affidabili in cui iniziare il trading cripto è Kraken, exchange di criptovalute di fama mondiale e sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 Williams Racing. Dopo la creazione di un account gratuito, è possibile cominciare a investire con soli 10 euro.

Con Kraken si può investire in più di 250 criptovalute

Uno dei principali punti di forza di Kraken è l’ampio numero di asset digitali su cui poter investire. Al momento, infatti, gli utenti hanno a disposizione oltre 250 criptovalute.

A questo si aggiunge una semplicità d’uso che è difficile reperire altrove. Ciò è reso possibile dall’esperienza utente offerta dalle app per dispositivi mobile quali smartphone e tablet.

Un ulteriore motivo per cui Kraken vanta oltre 10 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 200 miliardi di dollari per volume di trading trimestrale è la formazione garantita dal Centro di supporto. Quest’ultimo può essere identificato come la porta di accesso al mondo delle criptovalute.

C’è poi un’altra risorsa fondamentale nell’esperienza d’uso della piattaforma, vale a dire l’assistenza continua 24 ore su 24, disponibile tramite live chat, telefono o via e-mail.

Detto questo, vi ricordiamo che per registrare un nuovo account sull’exchange di criptovalute Kraken è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale. La procedura richiede solo pochi minuti del vostro tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.