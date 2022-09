Inviti PlayStation 5 su Amazon: quali sono i tempi di invio?

Mentre Sony pare stia lavorando a una nuova versione della console che potrebbe essere lanciata intorno a settembre del 2024, continua la “carenza” di PlayStation 5 nei negozi di tutto il mondo, anche in quelli digitali. Da un paio di mesi, in realtà, precisamente dal 17 agosto scorso, l’ammiraglia dell’azienda giapponese è disponibile su Amazon, anche se solo su invito, un metodo introdotto anche in Italia per evitare quei problemi legati ai bot che acquistano grosse quantità di prodotti. Ma come funziona e cosa serve per essere “invitati”, per ricevere l’agognata mail che permette di accedere all’acquisto della tanto ambita PlayStation 5?

PlayStation 5 e inviti, come funziona?

La risposta alla domanda è semplice: non si sa. Allo stato attuale, infatti, non è chiaro quale sia il criterio adottato da Amazon per selezionare e quindi dare priorità a un cliente rispetto a un altro. Un po’ come per quelle opzioni, vedi ad esempio la possibilità di pagare a rate direttamente (senza cioè finanziarie di mezzo), che a prescindere dalle regole segnalate in un’apposita FAQ, non sono disponibili per tutti coloro che ne hanno i requisiti. Per tagliare la testa al toro, il collega Davide Tommasi di Punto Informatico ha contattato il servizio di assistenza di Amazon per chiedere spiegazioni sull’argomento. Di seguito potete leggere i passaggi più interessanti della risposta che ha ricevuto.

Ti confermo che PS5 Standard + Horizon Forbidden West è un articolo molto richiesto , con quantità limitate, per questo è stata creata una nuova esperienza di ordinazione su invito finalizzata ad allocare l’inventario di alcuni prodotti a clienti reali e a proteggere tutti i clienti dalle interruzioni dell’esperienza di acquisto causate dal traffico dei robots.

, con quantità limitate, per questo è stata creata una nuova esperienza di ordinazione su invito finalizzata ad allocare l’inventario di alcuni prodotti a clienti reali e a dalle interruzioni dell’esperienza di acquisto causate dal traffico dei robots. Per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito.

che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito. Alcuni prodotti ad alta domanda e a bassa offerta possono essere ordinati solo su invito. In questo modo ci assicuriamo che i clienti autentici possano acquistare quegli articoli anziché i bot.

possano acquistare quegli articoli anziché i bot. Il nostro sistema esaminerà tutte le richieste, rimuoverà le richieste robotiche ed emetterà inviti ai restanti clienti autentici.

ai restanti clienti autentici. Tieni presente che non tutti i clienti riceveranno un invito, poiché gli inviti all’acquisto saranno basati sugli articoli di inventario disponibili. Le richieste saranno incluse per la selezione quando sarà disponibile un inventario aggiuntivo.

Insomma, come potete leggere non c’è alcun riferimento a delle regole ben precise per la scelta dei clienti a cui inviare l’invito, ma si fa solo un generico riferimento alla disponibilità a magazzino, che vuol dire tutto e niente. Ma non solo: se non si rientrerà tra i fortunati che riceveranno un invito nelle prossime settimane, c’è il rischio, in caso estremo, di dover poi aspettare tantissimo tempo per accaparrarsi la propria PlayStation 5. Si parla infatti di attese fino a 18 mesi dall’arrivo di nuove unità, soprattutto a causa della situazione internazionale instabile ,dei costi di produzione aumentati e della crisi dei chip. Una situazione che si spera possa essere risolta in qualche modo al più presto.

