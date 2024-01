IObit Malware Fighter 11 PRO: PC al sicuro a meno di 2 euro al mese

Difenderse il PC dalle minacce del web non è facile: malware e altri software potenzialmente danni per i computer diventano sempre più efficienti e non tutti i sistemi di difesa riescono a individuarli in tempo, evitando danmni al sistema.

Per questo motivo, è necessario affidarsi alle soluzioni più efficienti e veloci a disposizione degli utenti per difendere il proprio PC. La scelta giusta, in questo momento, è rappresentato da IObit Malware Fighter 11 PRO.

Il tool di IObit garantisce una protezione multi-livello, incentrata sul motore antivrius di Bitdefender e sui sistemi Protezione Intelligente e Difesa Ransomware Rafforzata che garantiscono una rapida risposta contro tutte le minacce informatiche.

IObit Malware Fighter 11 PRO costa appena 21,99 euro per un anno. Bastano meno di 2 euro al mese per una protezione elevata per il proprio PC. Per avviare il download del software è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di IObit qui di sotto.

IObit Malware Fighter 11 PRO: la soluzione giusta per proteggere il PC

Con IObit Malware Fighter 11 PRO è possibile accedere a un sistema di protezione avanzata che, agendo su più livelli, è in grado di rilevare e bloccare tutte le minacce informatiche nel minor tempo possibile.

Il tool di Iobit integra:

il motore antivirus di Bitdefender

il sistema di Protezione Intelligente che analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli con maggiore velocità

il sistema Difesa Ransomware Rafforzata con Cassetta di Sicurezza per proteggere i dati più importanti del PC contro le minacce dei ransomware

IObit Malware Fighter 11 PRO è disponibile in abbonamento: il costo è di 21,99 euro all’anno, senza alcun obbligo di rinnovo. Bastano, quindi, meno di 2 euro al mese per una protezione completa del proprio computer. Sono supportate tutte le versioni di Windows, a partire da Windows XP.

