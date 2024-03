iPad 10,9" 2022 in offerta IRRINUNCIABILE: col coupon SEGRETO lo paghi pochissimo

Hai deciso di acquistare un iPad ma i prezzi ti spaventano? Molte volte, basta saper sfruttare le giuste occasioni per portarsi a casa device di ultima generazione a costi inimmaginabili. E quanto sta succedendo in questo momento con l’iPad 10,9″ del 2022, messo in vendita su eBay con uno sconto che non puoi farti scappare. Te lo porti a casa nella sua versione argento a soli 368,91 euro sfruttando il coupon segreto. Per poterlo riscattare, inserisci al momento del pagamento MARZO24 e il gioco è fatto. È un offerta che non puoi rifiutare, avrai il tablet che hai sempre sognato con uno sconto pazzesco.

iPad 10,9″ 2022: il più bel design con una scheda tecnica da professionista

Questo meraviglioso iPad 10,9″ lanciato nel 2022 ha tutto ciò che serve per poter svolgere le principali mansioni lavorative e di svago in totale tranquillità. All’interno della scocca monta il potente chip A14 Bionic prodotto da Apple, che permette di collaborare e lavorare in multitasking al massimo della rapidità. Con un occhio all’autonomia, considerando che i consumi ridotti permettono di avere un giorno intero di batteria senza rimanere mai a secco.

Lo splendido display Liqui Retina da 10,9″ è poi una vera e propria gioia per gli occhi, con colori nitidi come non mai e una luminosità dal picco importante. Per poter vedere film e serie TV, oltre che per giocare o lavorare a presentazioni, in tutta comodità. Ti puoi anche aiutare con l’Apple Pencil per prendere appunti o disegnare e con la Magic Keyboard per avere una tastiera a portata di mano. Infine il comparto fotografico, degno di attenzione grazie al suo sensore posteriore da 12 MP munito di grandangolo incluso. Dentro la confezione trovi anche un cavo di ricarica e un alimentatore USB-C da 20W per la ricarica veloce.

Riscatta subito il coupon segreto su eBay, questo meraviglioso iPad 10,9″ 2022 può essere tuo ad un prezzo competitivo come non mai.

Codice coupon: MARZO24

