iPad 10,9 2022: in SCONTO il miglior tablet di Apple!

Per molti tablet vuol dire iPad. Apple, nel corso del tempo, ha rilasciato modelli del suo iPad molto abbordabili economicamente parlando e che, soprattutto, potessero soddisfare le richieste dei propri utenti. Il mercato dei tablet è tuttavia pieno di alternative, ma i prodotti migliori sono senza dubbio ancora a marchio Apple. Oggi Amazon sconta del 17% iPad 10,9 2022 da 64 GB in colorazione gialla o rosa. Il prezzo? Soli 489€!

iPad 10,9: l’entry level che serviva al mercato

iPadOS è senza dubbio un sistema operativo ottimo per un utilizzo “pro” del proprio tablet. In molti utilizzano il tablet solo per la navigazione web, la consultazione di video, serie e film in movimento, ma in pochi si affidano a questi strumenti per il lavoro in mobilità.

Apple propane varie linee di iPad, ma la più conveniente resta quella entry level. iPad 10,9 2022 è senza dubbio una delle proposte più valide che ad oggi offre il mercato. Con il suo ampio display, l’ottimo processore e la titanica durata della batteria, questo iPad è uno di quei best seller da acquistare assolutamente.

Tra i vantaggi del device, oltre quelli già citati, c’è anche l’ampia compatibilità di accessori. Apple propone le sue cover con tastiera a prezzi abbastanza elevati, ma il mercato offre validissime alternative a prezzi più abbordabili. Oltre questo, non dimentichiamo che iPad 10,9 2022 è l’unico device della gamma Apple ad offrire la fotocamera per videochiamate e FaceTime sulla parte più lunga del display. Questo è dovuto al fatto che questo dispositivo è pensato per quegli utenti che da un lato vogliono risparmiare, ma dall’altro probabilmente lo utilizzeranno come notebook replacement in situazioni di lavoro in movimento o in università.

La grande versatilità di iPad è senza dubbio un elemento vincente che convincerà i suoi utenti.

Oggi poi è ancora più conveniente. Su Amazon infatti iPad 10,9 2022 da 64 GB in colorazione gialla o rosa è disponibile al 17% di sconto. Il prezzo quindi è di soli 489€. Non fatevi scappare questa grande offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.