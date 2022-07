iPad (2021): TUO con 80€ di sconto immediato

Se state cercando un nuovo tablet per l’intrattenimento multimediale ma anche per studio, in vista del nuovo anno scolastico o del nuovo anno universitario, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad del 2021. Parliamo di un tablet con schermo da 10,2“, con 64 GB di memoria e in colorazione grigio siderale. Si trova su Amazon a 307 €, con un risparmio sul costo originale e pari al 21%. Capite bene che parliamo di circa 82 € in meno rispetto al suo prezzo originale.

iPad (2021): Best Buy a questo prezzo

Questo tablet vi assicuriamo che è davvero unico, anche se costa molto poco. Sono tanti motivi che ci spingono a suggerirmelo. Non a caso, vi posso comunicare che questo è il mio iPad personale, quello con cui guardo le serie su Disney+ o con cui gioco a Call of Duty mobile. Presenta un meraviglioso pannello da 10,2“ con tecnologia truetone, ma sotto la scocca batte un potentissimo processore Apple bionic A13 con Neural Engine. Questi dati servono per farvi capire che ci troviamo di fronte ad un dispositivo potentissimo, proprio come iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Volendo, troviamo la fotocamera posteriore da otto megapixel grandangolare, più che utile per scannerizzare documenti e fare fotografie al volo (ma perché bisogna fare le foto con il tablet?). Ciò che ci piace tanto e la selfie come da 12 megapixel con Center Stage. Questa tecnologia la vediamo sui terminali più potenti del marchio, ma anche su questo gadget low cost. Non dimentichiamo che abbiamo 256 GB di spazio massimi, ma la versione in questione è da 64. Possono essere pochi? Assolutamente no. Il motivo è semplice: tutte le foto, i video e le canzoni si possono passare via AirDrop al proprio Mac. Vi posso garantire personalmente che 64 GB per tutti gli usi e per tutte le applicazioni disponibili che possono servirvi, sono più che necessari.

E poi non preoccupatevi, la privacy e la sicurezza sono sempre garantite grazie al pulsante home con Touch ID integrato. E se proprio vogliamo concludere citando un elemento di pregio inserito in questo device low cost, vi segnaliamo la presenza degli speaker stereo. A soli 307 €, questo è l’iPad da comprare per tutti gli usi, sia per lo svago che per lo studio, per le ricerche, per l’archiviazione dei libri universitari. Cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.