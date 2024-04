iPad (2022) da 256 GB: il miglior tablet da comprare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di Apple potente e performante, con tante qualità, un design minimal ed elegante, un processore top di gamma che è in grado di sprigionare una potenza inaudita e rende il device perfetto anche per la creazione dei contenuti online, allora non potete non prendere in considerazione l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione azzurra con 256 GB di memoria interna, modem Wi-Fi al seguito, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 639,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che sia troppo tardi.

Sappiate che avrete accesso a ulteriori vantaggi come il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti) e potrete anch beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fate presto, dunque. A questa cifra è un best buy da prendere immediatamente in considerazione.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Il meraviglioso iPad (2022) da 256 GB è un prodotto semplicemente unico nel suo genere; dispone di uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione (o a quella USB Type-C). C’è un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi di ultima generazione e troviamo una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica; non di meno, la cella energetica si ricarica mediante USB Type-C.

iPad (2022) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 639,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.