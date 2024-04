iPad (2022) da 64 GB con modem Cellular: sconto ESAGERATO del 18% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad (2022), nella sua iterazione color “giallo”, con 64 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi e il modem Cellular al seguito, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà pari al 18% sul valore di listino. Cosa aspettate quindi a prenderlo? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è un best buy senza rivali e senza paragoni, anche perché è un tuttofare veramente eccellente, dotato di specifiche all’avanguardia e con un design minimal e mozzafiato.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

iPad (2022) è un terminale semplicemente unico nel suo genere; è dotato di un processore Apple Bionic A14 con modem Cellular integrato. Ciò significa che potrete utilizzarlo anche con l’ausilio di una SIM dati in totale libertà, senza dipendere dalle reti Wi-Fi o dall’hotspot del vostro iPhone. Ci sono poi 64 GB di storage (non espandibile) e avrete un’autonomia degna di nota grazie alla batteria integrata che promette un giorno intero con una singola carica. A proposito, si ricarica sfruttando la USB Type-C. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da circa 11 pollici con cornici contenute e la webcam è posta sul frame orizzontale, a tutto vantaggio delle videocall. Supporta la Apple Pencil di prima generazione e il device invece, si può sfruttare anche con la Smart Cover Keyboard, un accessorio che trasforma il device in un miniPC.

Il tablet viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€ nella sua iterazione con 64 GB di memoria, in colorazione gialla e con il modem Cellular integrato. Cosa aspettate a farlo vostro? Approfittatene adesso, è un best buy.

