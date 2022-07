iPad Air (2022): di nuovo al suo minimo storico, prendilo ora

Dopo averlo visto in sconto qualche giorno fa, iPad Air 2022 torna nuovamente al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando di soldi 572,99€ al posto di 699 €.

Capite bene che questo è un prezzo favoloso per un device che oggi è una delle migliori soluzioni che si possono comprare sul mercato. Cerca un tablet per la multimedialità ma anche per il lavoro, troverai in questo gadget un prezioso alleato. Ora vi spieghiamo il perché.

iPad Air 2022, per il gaming e non solo

Sicuramente questo può essere un ottimo articolo con cui divertirsi sul gaming. Dai titoli presenti su Apple Arcade o su quelli che sono presenti sullo Store della mela, lui saprà sempre comportarsi al meglio. La priorità delle applicazioni siccome la potenza bruta del processore, sapranno entusiasmarmi. Un esempio? PUBG Mobile o COD Mobile: ti sembrerà di essere quasi su una consolle. Anche lo schermo, che non è cambiato rispetto al modello 2020, è eccellente. Stiamo parlando di un’unità da quasi 11“ che è compatibile con tutti gli accessori di iPad Pro da 11“, appunto. Inoltre, se siete dei disegnatori chiamate lavorare con questo accessorio, dobbiamo consigliarvi necessariamente da Apple Pencil di seconda generazione. Ottima anche per prendere appunti, anche se non capiamo perché non si possono compiere tutte le gestures che si fanno con le dita con la suddetta penna. Un grosso mistero.

Arriviamo ora considerare però il design: minimal, squadrato e con il Touch ID posto nel pulsante di accensione spegnimento. Ci troviamo di fronte ad un articolo semplicemente bello, prodotto moderno ma che sa coniugare a prestazioni estetica.

Infine, ha spazio da vendere; qualcuno potrebbe non essere d’accordo col fatto che 64 GB di base possono bastare per le principali applicazioni che ci sono, ma noi vogliamo tranquillizzarvi. Personalmente, sposto sempre le immagini sul mio Mac via AirDrop, ma uso anche un piano iCloud per gestire tutto in rete. Sul fronte musica invece, ho l’abbonamento a Spotify (volendo potete scegliere anche Apple Music) e quindi lo spaccio interno mi basta per tutti i titoli a cui gioco o per tutte le operazioni che devo compiere. Inutile girarci intorno; a 572,89€ questo è l’iPad da comprare. Uno dei più versatili proposto ad un prezzo quasi entry Level. Approfittatene perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili; pensate che l’altro giorno è andato letteralmente a ruba in pochissime ore, quindi siete veloci.

