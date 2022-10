iPad Air 2022: eBay sgancia la BOMBA e lo sconta SUBITO di 180€

Quando si tratta di comprare un tablet per un uso a 360 gradi e costante, non bisogna scendere a compromessi: si deve acquistare un prodotto che non rischi di deluderti dopo poco. Quindi quando possibile bisogna puntare in alto, a prodotti come questo fantastico iPad Air di colore Grigio Siderale (Wi-Fi-64GB), che prendi su eBay a 619€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso. Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione.

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64GB) colore Grigio Siderale , sconto su Amazon

Con il nuovo iPad Air ti immergi in tutto quello che leggi, guardi o crei. Lo splendido display Liquid Retina da 10,9″ ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso. Ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di livello, da uno splendido display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, a un chip Apple M1 con Neural Engine, fino al supporto per Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G. Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay. Scegli il tuo preferito tra i cinque magnifici colori di iPad Air, e inizia l’avventura.

E ancora, una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli, altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Con questo iPad, insomma, lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi visto che è progettato per fare tutto quello che ti piace. Il device, di colore argento, ha fino a 256GB di spazio di archiviazione e una batteria che dura tutto il giorno, quindi lavori o giochi senza interruzioni. Con il Wi‑Fi veloce, infine, navighi a casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad.

Con una CPU 8‑core che offre performance fino al 60% più veloci rispetto alla generazione precedente, iPad Air è un concentrato di potenza per la creatività e il gaming. Puoi aprire diverse app alla volta, anche le più potenti, e lanciarti nei giochi dalla grafica più complessa. E con app come SketchUp, disegni e crei ciò che vuoi. Tutto merito del chip M1, ora è anche su iPad Air 2022. Non cincischiare quindi troppo per fare tuo questo gioiellino che ora costa poco su eBay, visto che lo prendi con appena 619€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.