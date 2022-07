iPad Air (2022): la versione con 256 GB OGGI è tua ad un prezzo WOW

Nel mondo dei tablet, Apple è la regina incontrastata e indiscussa. L’azienda, con le sue soluzioni che spaziano dai 300 ai 2000 €, e in grado di accontentare davvero tutti. È impossibile non trovare un tablet Apple adatto alle proprie esigenze. Spesso ci domandate qual è il miglior iPad da acquistare e la verità è che non abbiamo una risposta adeguata; il motivo è semplice: ci sono terminali perfetti per ciascuno di noi ma è impossibile decifrare quello “giusto“. Tuttavia, il modello più equilibrato che si possa comprare, è l’iPad Air del 2022 con processore Apple Silicon M1. Oggi infatti, è ancora più conveniente acquistarlo perché il suo prezzo è sceso a 572,89€ al posto di 699 €. Capite bene che a questa cifra non potete lasciarvelo sfuggire.

Ci troviamo spesso a suggerirvi offerte intriganti nel panorama Tech, ma questa oggi, ci ha davvero stupiti. Volendo, c’è anche la versione da 256 GB in colorazione viola scontata a 799€ al posto di 869 €. A voi la scelta, ma sappiate che sono comunque due promozioni fantastiche.

iPad Air (2022): a questa cifra è imperdibile

Potete usare questo tablet per giocare, su Apple Arcade o sui titoli che si trovano sull’App Store, ma ancora. Il processore è così potente che mi permetterà di fare editing fotografico o video, magari con luma fusion, senza alcun problema. Se poi c’è abbinata è una Apple Pencil o una cover tastiera magic keyboard, otterrete un dispositivo portatile davvero eccezionale.

Essendo portatile, non peserà neanche nel vostro zaino tech di tutti i giorni, ma è fantastico anche quando viaggiato in aereo, in treno. Le dimensioni contenute di quasi 11“ vedo faranno mare e poi c’è il comodo Touch ID posto sul pulsante di accensione e spegnimento: una vera chicca che vorremmo vedere anche su altri device della mela. Ad ogni modo, con il display Liquid Retina con True Tone, la selfiecam ultrawide da 12 MPX con center stage, gli speaker stereo, questo è il tablet per eccellenza, perfetto per tutti: studenti, professionisti e non solo. Vi invitiamo ad approfittarne e a sbrigarvi a fare questo acquisto (a 572,89€) perché non sappiamo quante scorte siano rimaste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.