iPad Air (2022) o iPad Pro (2021): quale scegliere?

Qualche mese fa, durante l’evento primaverile di Apple, abbiamo potuto conoscere finalmente il nuovo iPad Air con processore Apple Silicon M1. Il dispositivo, che eredita il design della quarta generazione dei tablet di fascia media del colosso di Cupertino, offre oggi lo stesso processore del modello più costoso. La forbice di prezzo fra i due terminali però, è comunque troppo elevata, almeno nelle interazioni basiche. La differenza di performance invece, non è poi così rilevante, al contrario. Cosa acquistare quindi oggi, a fine giugno 2022?

iPad Pro contro iPad Air di nuova generazione: la sfida

In primo luogo, dobbiamo citare l’assenza del display promotion (attenzione, non è la stessa tecnologia, o quasi, presente su iPhone 13 Pro) sull’Air del 2022. Inoltre, il pannello del pro è Liquid Retina, ma non c’è l’XDR miniLED che troviamo invece sul Pro da 12.9”. Ad ogni modo, lo schermo è differente e lo si nota benissimo.

Al secondo posto dobbiamo segnalare che il processore è lo stesso, come detto in più occasioni. Apple Silicon M1 infatti, Vanta caratteristiche uniche, è super potente e presenta performance degne di un computer desktop come il Mac mini, l’iMac, il MacBook Pro.

Arriviamo poi al fronte fotografico; la versione più performante presenta due ottiche e un sensore LiDAR. L’Air invece, dispone di un solo obiettivo. Non vogliamo dire che si debbano fare le fotografie con l’iPad, però nel momento in cui dovete scannerizzare dei documenti o utilizzare il device in applicazioni che sfruttano la realtà aumentata, la tecnologia del pro può fare tutta la differenza del mondo.

Insomma, capite bene che le differenze si fermano qui, più o meno; inoltre entrambi supportano la magic keyboard, la speciale cover con tastiera retroilluminata di ultima generazione e la Apple Pencil 2.

iPad Pro lo portate a casa con 806,00€, l’Air invece, con 652,99€. Come vedete voi stessi, c’è uno scarto di circa 150 €; a voi la scelta.

