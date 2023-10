iPad Air 2022: ecco lo SCONTO da prendere al VOLO!

iPad Air 2022 è probabilmente l’iPad più equilibrato presente in gamma. Considerando le sue caratteristiche e il prezzo al quale viene offerto, è considerato il più conveniente. Ecco quindi che lo sconto Amazon di oggi lo rende ancora più appetibile. Il prezzo? Solo 669€ grazie al ribasso di oggi del 15% per la variante nera da 64 GB!

iPad Air 2022: il device perfetto per tutti

Con il suo schermo da oltre 10 pollici, il chip M1 a bordo rende qualsiasi operazione davvero semplicissima. Il dispositivo, a livello di design, richiama moltissimo quello che è iPad Pro e ne condivide accessori e form factor generale. Questo dispositivo offre a bordo il TouchID per il riconoscimento dell’utente. Il sensore è posto nel tasto di accensione/spegnimento ed è davvero velocissimo.

Lo schermo è un’unità Liquid Retina da 10,9 pollici. Qui non manca il True Tone, la gamma cromatica P3 oltre che il tipico rivestimento antiriflesso che monta Apple. Grazie alle sue caratteristiche, si vede egregiamente anche sotto la luce diretta del sole.

Grazie al display e agli altoparlanti stereo, il dispositivo offre una qualità elevatissima in ambito intrattenimento. Si tratta di una di quelle caratteristiche che moltissimi utenti di tablet cercano e richiedono da questi dispositivi.

La connettività è al top: la variante in sconto è quella solo Wi-Fi con certificazione 6. Si tratta di un’ottima caratteristica che permette di connettere alla rete il dispositivo sfruttando il massimo della velocità.

Questo è senza dubbio l’iPad perfetto per tutti gli studenti che hanno necessità di un buon dispositivo da utilizzare a scuola o università. Grazie agli accessori disponibili, diventa uno di quei device perfetti per prendere appunti, scrivere testi lunghi e concedersi qualche momento di pausa. L’ottimo prezzo lo rende inoltre accessibile e perfetto per moltissimi utenti.

Cosa aspetti? Acquista subito iPad Air 2022: oggi Amazon sconta la variante Nera da 64 GB a solo 669€. Il ribasso è del 15%! Corri ad acquistarlo!

