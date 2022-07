iPad Air 256 GB: a questo prezzo lo devi acquistare OGGI

Quando si tratta di tablet la famiglia iPad di casa Apple non ha rivali. Sono diversi i modelli di iPad disponibili: il Mini, il base, l’Air e il Pro. Oggi vi vogliamo parlare e proporre del tablet più equilibrato di questi, ovvero l’iPad Air.

Attualmente l’iPad Air è arrivato alla quinta generazione. È dotato di un display Liquid retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone. Sotto al telaio pulsa il nuovo chip Apple M1 che consente prestazioni molto superiori rispetto alle versioni passate. Il design è moderno e Minimal e grazie al peso inferiore ad 1 kg è veramente facile da maneggiare, ma anche da trasportare. Per concludere parliamo del comparto fotografico che è dotato di doppia camera da 12 megapixel. Una frontale ultra grandangolare con inquadratura automatica per videochiamate più naturali e una posteriore. Oggi si trova nella versione da 256 GB a soli 677,81 €.

iPad Air 256 GB, che affare

Insomma, Apple iPad Air ha tutte le caratteristiche necessarie per essere un tablet super versatile, prestante e moderno. Non importa se lo usate per lavorare, riprodurre contenuti audiovisivi, disegnare o altro. L’iPad Air non vi deluderà mai e soprattutto grazie all’ottima autonomia e alla fantastica assistenza Apple non avrete mai alcun problema. Inoltre, sono davvero tanti gli accessori di cui potete dotare questo tablet per renderlo ancora più produttivo e versatile, come per esempio la Apple Pencil di seconda generazione, la Smart Keyboard Folio oppure la Magic Keyboard.

Non lasciatevi scappare le diverse offerte a cui è proposto l’iPad Air in questi giorni su Amazon. Inoltre, vi ricordiamo che a breve, precisamente il 12 e 13 luglio, ci saranno i Prime Day da tenere d’occhio. Questo tablet lo potete acquistare con due tagli di memoria differenti, 64 oppure 256 GB. Anche le colorazioni disponibili rispecchiano l’anima moderna e minimal di questo dispositivo: azzurro, galaxy, grigio siderale, rosa e viola. Apple iPad Air è un taccuino, uno studio di montaggio, un ufficio mobile, uno scanner o una tela per dipingere. Insomma è tutto quello che volete o che vi serve. 677,81 € è un prezzo strepitoso, siate veloci.

