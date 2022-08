iPad Air: uno dei tablet più richiesti del mercato in offerta su Amazon

Se siete dei Digital Content Creator o semplicemente dei professionisti e state cercando un tablet potente e affidabile che vi consenta di lavorare ovunque voi siate, non perdete per nessun motivo al mondo questa fantastica offerta su Amazon. Lo sconto di cui vi stiamo parlando oggi, riguarda l’Apple iPad Air di 5° Generazione, che sta a soli 769,00 €. Uno sconto pari al 12% che vi fa risparmiare 100 euro dal prezzo finale. Non male.

Apple iPad Air: nessun dubbio su questo tablet

I tablet di casa Apple sono famosi e molto richiesti per svariati motivi. Innanzitutto sono affidabili, perché costruiti con materiali di alta qualità ed assemblati in maniera impeccabile. Infatti come ben sappiamo, l’affidabilità è tutto per un prodotto che usiamo per lavoro, soprattutto se ce lo portiamo spesso in giro o in viaggio. Per ottenere il massimo del multitasking e della produttività da questo device, ci sono degli accessori che potete acquistare a parte. Stiamo parlando della custodia con tastiera incorporata e della Apple Pencil. Due accessori indispensabili a nostro avviso. L’Apple iPad Air bellissimo display Liquid Retina da 10,9″ con tecnologia True Tone, un’ampia gamma cromatica P3 e il rivestimento antiriflesso per poter lavorare anche all’aperto. Infine è tanta anche la potenza, sotto al telaio troviamo il nuovo Chip Apple M1 con Neural Engine, per prestazioni senza precedenti.

Sinceramente c’è poco altro da aggiungere. I tablet di casa e Apple sono già famosi come i migliori dispositivi di questa categoria. Inoltre ci tenevamo a ricordarvi, che l’assistenza di casa Apple è tra le migliori al mondo. Qualsiasi problema che dovreste riscontrare con il vostro dispositivo, recarvi presso un qualsiasi Apple Store e vi risolveranno qualsiasi problema. L’iPad Air di 5° Generazione con questa offerta su Amazon è irresistibile. Lo potete acquistare a soli 769,00 €. Affrettatevi, perché sono rimasti solo pochi pezzi nei magazzini Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.