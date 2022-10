iPad con design all-screen e ampio display disponibili su Amazon: prenotali adesso

Il nuovo iPad è un gioiello, e ora potete iniziare anche a prenotarlo su Amazon con disponibilità a partire da mercoledì 26 ottobre. Grazie alla potenza del chip A14 Bionic, il nuovo iPad di fatto cambia completamente l’esperienza rispetto al predecessore, e fornisce prestazioni ancora più veloci con un’incredibile efficienza energetica per le attività più impegnative, garantendo sempre un giorno intero in termini di durata della batteria. Prenotalo subito prima di rimanere a bocca asciutta, perché sta già andando a ruba.

iPad 10: nuovo design all-screen e quattro colori vivaci

Il nuovo iPad ha un design all-screen ed è disponibile in quattro splendidi colori: blu, rosa, giallo e argento. Lo spettacolare display Liquid Retina da 10,9″ si estende fino ai bordi del dispositivo: l’utente ha quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirsi, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e il Wi-Fi 6 garantisce connessioni ancora più veloci; i modelli con connettività cellulare supportano le reti 5G ultraveloci per garantire agli utenti di rimanere connessi anche in mobilità.

Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio è comodissima per scrivere, ha un trackpad dove si può cliccare su tutta la superficie e un design versatile composto da due parti. Il sistema di fotocamere aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un’esperienza ancora migliore nelle videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K più nitidi e vividi. Con iPadOS 16 e il supporto per Apple Pencil (prima generazione), iPad offre ancora più modi per essere creativi e per lavorare.

E poi, come accennato nell’introduzione, il chip A14 Bionic che regala al nuovo iPad prestazioni strepitose. Grazie a lui, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente. Questo rende il nuovo iPad fino a 5 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto: chi passa a questo modello da un dispositivo precedente, per esempio iPad (settima generazione), noterà che le prestazioni sono complessivamente tre volte superiori. E allora segui i link qui in basso per prenotare quello che preferisci. Ma fai in fretta, la richiesta è tanta.

Prezzi e disponibilità

Modello solo WiFi

64GB a 589€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

256GB 789€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Modello WiFi + Cellular

64GB a 789€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

256GB 989€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.