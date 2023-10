Trasforma il tuo iPad in un PORTATILE grazie a questa custodia + tastiera in OFFERTA

Il tablet è molto comodo, ma per usi prolungati diventa scomodo soprattutto per scrivere, sia per la posizione con la quale si utilizza sia perché si è costretti a scrivere direttamente sul display touch. E allora, perché non approfittare di questa offerta che trasformerà il tuo tablet in un portatile! Parliamo infatti della Combo Touch Custodia Con Tastiera Rimovibile per Ipad della Logitech, ovvero di un ampio Trackpad di precisione, tastiera Standard retroilluminata, tecnologia Smart Connector, tastiera in Qwerty, elegante colore Graphite, dimensioni 19 x 255 x 191 mm. Sai quanto paghi tutto questo? Ora solo 147,89 euro grazie allo sconto del 22%! Ma devi sbrigarti perché la promozione dura ancora per poco.

Tastiera + Custodia Logitech per iPad in offerta

Potrai utilizzare questa combo tastiera + custodia con i seguenti Modelli di iPad: A2696, A2757, A2777. Potrai lavorare con estrema precisione grazie al comodo trackpad Multi-Touch, che non otterrai lavorando direttamente con il display touch. Parliamo di una tastiera retroilluminata con tasti ben distanziati e una riga completa di tasti di scelta rapida iPadOS, inclusi quelli per istantanee schermo e dettatura, ti consente di ottimizzare la tua produttività, giorno e notte La tastiera viene associata e accesa mediante la tecnologia Smart Connector; la custodia Combo Touch è alimentata direttamente dall’iPad e quindi non dovrai mai ricaricarla.

Svolgi le tue attività ovunque grazie a quattro modalità di utilizzo distinte: digitazione, lettura, disegno e visualizzazione. Altro vantaggio è il cavalletto flessibile offre un’inclinazione fino a 50°, così avrai sempre l’angolazione giusta per la tua attività. Puoi rimuovere velocemente la tastiera quando non ti serve. Avrai poi il vantaggio che la custodia protegga il tuo dispositivo da urti, graffi e liquidi, con materiali di qualità morbidi al tatto. Oltre a essere molto leggera da portare con sé.

Dunque, tanti vantaggi tra comodità e protezione che oggi paghi solo 147,89 euro, ma ti conviene sbrigarti!

