iPad e MacBook per il lavoro: come sfruttarli al meglio

I prodotti dell’ecosistema Apple hanno sempre una marcia in più. Non si tratta di essere di parte o fan boy, ma sono di constatare che il lavoro svolto dall’azienda in questo senso e ancora senza eguali sul mercato odierno. Molti brand stanno sviluppando il proprio ecosistema; pensiamo a Samsung, a Xiaomi, ma soprattutto a Huawei che, con i suoi dispositivi multi piattaforma e aventi scopi differenti, mira a realizzare un mondo iper connesso e intra connesso.

Ecosistema Apple: iPad, Mac e non solo

Si può dire senza troppi giri di parole che la compagnia cinese supera il colosso di Cupertino su più fronti. Dal canto suo però, Apple detiene una quota di mercato spaventosa in tutto il mondo. Le chicche software che Tim Cook ha inserito nei suoi prodotti permettono all’utente di usare quasi ogni device per la produttività, per lo svago, per l’intrattenimento con una semplicità e una comodità che fa quasi paura.

iPhone e MacBook dialogano alla perfezione; se siete in una stanza con il vostro computer e avete il telefono che carica in un’altra area della casa, sotto rete Wi-Fi, potrete ricevere le telefonate direttamente dal laptop, interagendo con i vostri interlocutori mediante tastiera e schermo. Stesso discorso dicasi per i messaggi. Se poi usate iMessage di Apple, potrete dimenticarvi lo smartphone ovunque. Vi basterà una rete dati. Apple Watch poi, fa tutta la differenza del mondo, sempre ammesso che abbiate un iPhone. Non ha senso acquistarlo se disponete di un medio gamma o un ammiraglia Android.

L’argomento cardine di questo articolo però riguarda la connettività fra iPad e Mac. Chiusa un portatile della mela saprà bene che può dormire sonni tranquilli perché il dispositivo riesce a compiere qualsiasi operazione possibile. Il monitor dei pc Apple è di rilievo, dotato di tecnologia all’avanguardia e con una risoluzione e nitidezza unica. Tuttavia, può capitare che un solo display non basti per quello che si deve fare. Magari si è in giro e si deve montare un video e se ha bisogno di più spazio per le finestre del programma di editing. Magari ancora, si ha necessità di avere un testo e la chat in uno schermo e il software di grafica o di audio su un altro. Come fare quindi ad avere due monitor Apple, se si possiede solo il laptop e non si hanno grandi monitor a disposizione? La risposta è semplice e immediata; basta un iPad che, connesso alla stessa rete del Mac, fungerà da secondo schermo mediante Sidecar, una funzione innovativa annunciata dall’azienda pochi anni fa.

Basta un tablet di ultima generazione e il gioco è fatto; quale dispositivo vi consigliamo noi? iPad Air del 2022 con processore Apple Silicon M1 a 645,00€ con 64 GB di memoria interna e connettività Wi-Fi. Ricordate di abbinarci però uno stand per l’iPad, cosicché possiate avere il dispositivo in una posizione comoda mentre lavorate. Ovviamente, lo potete gestire tramite tastiera e trackpad del laptop. Il miglior portatile che vi consigliamo? Sicuramente il MacBook Air da 979,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.