iPad in sconto: le vostre passioni sempre con voi

Scegliere il nuovo iPad non è mai un’impresa semplice: il motivo è presto detto. A cosa serve in realtà il tablet? In base alla vostra risposta sarete in grado di trovare il dispositivo che fa alle vostre esigenze.

Come scegliere il proprio nuovo iPad?

C’è chi deve usarlo solamente per guardare le serie TV, per navigare sul web, rispondere all’e-mail, gestire i propri social e poco altro ancora. In quel caso può andare benissimo un device standard, l’iPad di nona generazione che oggi portato a casa a 329,00€ anziché 389,00€. Ma se siete persone che ne devono fare un uso lavorativo con Apple Pencil dal seguito per realizzare modelli in 3D, render, disegni molto altro, allora la soluzione è semplice. iPad Pro da 11 o meglio, 12,9“ e siete sicuri di non sbagliare. Certo, il costo è elevato (809,00€), ma giustificato dal eccellente bontà del prodotto.

Arriviamo poi ad iPad mini del 2021 questo eccellente piccolino è perfetto per tutte le operazioni quotidiane ma anche per la vostra passione più grande, o forse sarebbe più corretto dire passioni. Essendo compatto infatti, può essere trasportato benissimo anche dentro la tasca di un giaccone più largo o dei pantaloni invernali. Non di meno, è potentissimo perché ha lo stesso processore che abbiamo visto sulla serie iPhone 12. C’è anche la versione con il modem 5G per chi vuole essere connesso anche in mobilità. Il supporto per la Apple Pencil poi sarà la svolta, soprattutto per i disegnatori e per chi è solito a prendere appunti o per chi vuole utilizzarlo al posto dell’agenda digitale o di quella classica. Si trova disponibile su Amazon a soli 658,00€ euro. Fate presto perché ci sono poche escort disponibili e non sappiamo quando verranno aggiunte quelle nuove.

Quale sarà la vostra scelta? Quale sarà il device che acquisterete e soprattutto per quale scopo? In ogni caso buon divertimento con il vostro nuovo tablet della mela.